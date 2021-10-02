تعرف على سعر ومواصفات أودي Q8 موديل 2021 في الامارات |صور

تعتبر النسخة أودي Q8 واحدة من الاصدارات القوية للصانع الألماني العريق بالأسواق العالمية و العربية من فئة المركبات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتى داخل السوق الإماراتي بحضور قوي من خلال فئة واحدة من التجهيزات.

جاءت السيارة أودي Q8 موديل 2021 بمحرك V6 وسعته 3 لتر، ينتج قوة 335 حصان، العزم الأقصى للدوران 369 نيوتن. متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي ويتكون من 8 سرعات، كما تتسارع السيارة من 0 الي 100 كم/س في خلال 9.7 ثوان، وتعمل بمنظومة الـ QUATTRO وهي نظام الدفع الكلي للعجلات.

جهزت سيارة أودي Q8 موديل 2021 بحزمة من المعلومات والترفيه القياسية، مثل شاشة تاتش علوية مقاس 10.1 بوصة ، وشاشة تعمل باللمس سفلية مقاس 8.6 بوصة ، نظام ملاحة ، و أبل كاربلاي ، و أندرويد أوتو ، بلوتوث ، ثلاثة منافذ USB ، وراديو ستالايت ، وراديو HD، ستيريو مزود بـ 10 مكبرات صوت، تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثلاثي المناطق.

دعمت سيارة أودي بمجموعة من مواصفات الأمان القياسية المتقدمة، كاميرا الرؤية الخلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، تحذير مغادرة المسار، تحذير الاصطدام الأمامي، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، نظام أودي الجانبي مراقبة النقطة العمياء.

تتوافر سيارة أودي Q8 موديل 2021 بنظام تثبيت السرعة التكيفي، الحفاظ على حارة السير، التعرف على إشارات المرور، تنبيه حركة المرور الخلفية، نظام كاميرا الرؤية المحيطية لركن السيارة، كاميرا للرؤية الليلية.

يبلغ سعر سيارة أودي Q8 موديل 2021 في الإمارات 318 ألف درهم.