سعر ومواصفات السيارة الكهربائية أودي E-TRON موديل 2022 .. صور

شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في صناعة السيارات الكهربائية و سرعان ما بدأت الشركات العالمية الكبيرة تتجه صوب هذه الفئة رغبه منها في مواكبه العصر الجديد.

و تعد شركة أودي الألمانية العملاقة واحده من هذه الشركات و التي قدمت الأصدار الجديد من سياراتها المثيرة للأعجاب أودي E-TRON موديل 2022 .

تستمد سيارة أودي الفئة الأولي E-TRON GT موديل 2022 قوتها من محركان ينتجان معاً قوة 469 حصان و عزم دوران يصل الي 630 نيوتن/متر بينما تستمد الفئة الثانية الأقوى RS E-TRON GT قوتها من محركين كهربائيين ينتجان معاً قوة تصل الي 590 حصان و عزم دوران يصل الي 830 نيوتن متر مع ناقل حركة من سرعتين و نظام دفع رباعي كواترو للفئتين.

كما تتوفر سيارة أودي علي نظام أوفر بوست و الذي يزيد قدرة المحركات لتصل الي 522 و 637 حصان عند الحاجه و تصل قدرة السيارة علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 3.9 ثانية للفئة الأولي E-TRON GT و 3.3 للفئة الثانية RS E-TRON GT .

و علي مستوي التجهيزات الداخلية تتوفر سيارة أودي E-TRON موديل 2022 بمقصورة داخلية رياضية فاخرة و مريحة و خالية تماماً من الجلد و لكن يمكن طلبها بجلد نابا أختيارياً ، كما تتوفر بمقاعد يمكن طيها كهربائياً و زجاج أمامي و خلفي و جانبي عازل للضوضاء بالأضافة لعجلة قيادة متعددة الوظائف بالأضافة لشاشة عرض ترفيهيه و شاشة عدادات رقمية و نظام صوتي فاخر مكون 16 مكبر صوت .

و من الخارج تأتي سيارة أودي E-TRON موديل 2022 بتصميم رياضي عصري و أنيق بأربعة أبواب و شبكة أمامية كبيرة لامعه و يتوسطها شعار أودي و مصابيح LED من تصميم رئيس قسم التصميم في أودي "مارك ليخت" كما تتوفر بقاعدة عجلات بقياس 2.9 متر و سبويلر رياضي خلفي و جنوط معدنية رياضية بقياس 19 بوصة و 20 بوصة و 21 بوصة حسب الطراز.

ويبلغ سعر سيارة أودي E-TROT GT نحو 107 ألف دولار تقريباً و يبلغ سعرRS E-TRON GT نحو 164 ألف دولار.