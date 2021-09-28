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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل..سعر أودي Q3 موديل 2013

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر أودي Q3 موديل 2013

تمتلك علامة أودي الألمانية رصيداً كبيراً بين المصريين بفضل موديلاتها المميزة، حيث تحظى بقبول واسع بين المستهلكين، خاصةً في سوق المستعمل حيث السعر الأقل مقارنة بالجديد، ومنها أودي Q3 موديل 2013.

 

قوة المحرك

تأتي أودي Q3 موديل 2013 بمحرك 1400 سي سي تيربو، يولد قوة 150 حصان، 4 سلندر، و 232 نيوتن متر و يتسارع من 0 حتي 100 كيلو متر خلال سبع ثوان يعمل بنظام الجر الامامي و متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء.

التجهيزات والرفاهية

تحتوي السيارة أودي Q3 موديل 2013 على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED ، و مرايات جانبية كهربائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة للفئة الأعلى تجهيزا، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية، و مقود حركة مالتي فانكشن، وتحتوي سيارة أودي على تكييف هواء متعدد المناطق، إلى جانب خاصية متابعة ضغط الإطارات، و فرامل يد كهربائية، و منظومة الوسائد الهوائية مع برامج المكابح المتطورة، و حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم.

 

عوامل الأمان

دعمت السيارة أودي Q3 2013 بنظام إيموبليزر ضد السرقة و حساسات أمامية وخلفية و نظام التحذير للسرعة الزائدة لتنبيه السائق بتخطي السرعة المقررة حرصا علي سلامته،  تدعم تحكم السائق فيها و بها نظام فرامل ABS والتوزيع الكتروني للفرامل EBD و توازن الالكتروني ESP و 6 ايرباج .

القياسات الهيكلية

جاءت السيارة أودي Q5 موديل 2013 بنسبة طول بلغت 4385 مم، و بعرض 2019 مم، و 1608 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها 2603 مم، و مساحة تخزين خلفية تسع لـ 530 لتر.

تتراوح أسعار السيارة أودي Q3 موديل 2013 في سوق المستعمل من 450 ألف إلي 480 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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