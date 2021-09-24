مفهوم جديد من الرفاهية .. أودي جراند سفير الاختبارية| صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الألمانية وصاحبة شعار الحلقات المتصلة الشهير "أودي" من تعزيز قوتها، بعد أن استعرضت نسختها الجديدة أودي جراند سفير الاختبارية، التي تحمل الكثير من المفاهيم القوية أبرزها التصميم الخارجي الانسيابي المستوحى من فخامة الطائرات أو اليخوت، بإطلالة عصرية للغاية سواء كانت من الناحية الأمامية أو التصميم الخلفي، الذي تمتع بإنسيابية أيضا تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

تجهيزات أودي جراند سفير الاختبارية

تتمتع أودي جراند سفير الاختبارية بمحركين تدعمهم بطارية بسعة 120 كيلووات/ساعة، وبفضل منظومة المحركات تستطيع ان تنتج قوة قدرها 710 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 960 نيوتن/متر، بينما تأتي السيارة بمدى سير قوي يبلغ 750 كيلومتر في الساعة.

بلغت نسبة الطول الخاصة بـ أودي جراند سفير الاختبارية نحو 535 سم، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعوم بجنوط خماسية الأضلاع تتخذ تصميم النجمة المزدوجة، والتي تجمع بين اللون الاسود والفضي، مع مصابيح امامية عدوانية المظهر تحمل الكثير من مفاهيم الشراسة، وزجاج أمامي انسيابي يتيح لقائد المركبة رؤية مثالية، إلى جانب السقف البانوراما، والنوافذ الواسعة.

وتضم السيارة أودي جراند سفير الاختبارية مقصورة داخلية عصرية للغاية، مع تطعيمات داخلية انيقة، ومقاعد رياضية ذات تحكم كهربائي، ولكن الصور الخاصة بهذه النسخة لم تستعرض باقي التجهيزات الفنية ونلاحظ عدم وجود شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، ما يجعلها تتمتع بمظهر مختلف، مع عجلة قيادة ذات تصميم هندسي أقرب إلى الطائرات، و مجموعة أدوات لمساعدة قائد المركبة، و الكثير من مظاهر تكنولوجيا المستقبل داخليًا أو خارجيًا.