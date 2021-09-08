تعرف على سيارات أودي سيدان موديل 2021 في الكويت

تواصل شركة أودي الألمانية العريقة تألقها عبر تقديم أشرس الطرازات القوية والفخمة، بفضل إصدارات السيارات السيدان التي تتميز داخل الأسواق العربية، وخاصة سوق الكويت، لما توافره من رفاهية وقوة على الطريقة الخاصة بالصانع الألماني المخضرم.

يطرح موقع " صدى البلد " الاخباري، أبرز الطرازات السيدان لشركة أودي العريقة.

1 ـ أودي A3

حصلت سيارة أودي على 4 محركات مختلفة، الأول سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة 116 حصان، والثاني رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي متصل بشاحن توربيني، يخرج قوة قدرها 122 حصان، أما الثالث بسعة 1800 سي سي، ينتج قوة 180 حصان، والأخير 4 سلندر، بسعة 2 لتر يولد قوة قدرها292 حصان.

تحتوى أودي A3 على شاشة الداخلية بحجم 10.3 بوصة مع دعم للـApple Car Play وAndroid Auto ، وبها حساسات للأمطار، كشافات أمامية حساسة للإضاءة ومصابيح LED أمامية، مرايا ضم كهربائية، وزر تشغيل/إيقاف المحرك، كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية، ويتوفر بها حساسات ركن أمامية ومصابيح LED خلفية.

أسعار أودي A3 2021 في الكويت:

الفئة الأولى BASIC 30 1.0 بسعر 7900 دينار.

الفئة الثانية AMBITION بسعر 8000 دينار.

الفئة الثالثة TFSI بسعر 8300 دينار.

الفئة الخامسة TFSI SPORT بسعر 8,800 دينار .

الفئة السادسة DESIGN بسعر 9500 دينار.

الفئة التاسعة AMBITION QUATTRO بسعر 10000 دينار.

الفئة العاشرة S3 بسعر12000 دينار.

2 ـ أودي A4

ينتمي طراز أودي A4 موديل 2021 لفئة السيارات السيدان، كما حملت نوعين من المحركات، الأول سعة 1400 سي سي متصل بشاحن توربيني، يخرج قوة قدرها 150 حصان، أما الاخر رباعي الأسطوانات، سعة 2 لتر، يسطتيع أن يولد قوة 190 حصان.

تأتي سيارة أودي بتجهيزات ومواصفات قياسية، مثل مصابيح امامية LED , مع اضاءة إشارات ديناميكية، واضاءة داخلية Ambient Light، عجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد، نظام صوتي من 10 سماعات، بلوتوث، مثبت و محدد سرعة، راديو MMI بلس، مستشعرات صف امامية وخلفية، كاميرا خلفية، إمكانية اختيار نمط القيادة، نظام الدخول والتشغيل الذكي، خاصية فتح صندوق الامتعة بحركة القدم، لوحة عدادات رقمية.

أسعار أودي A4 موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى TFSI BASIC بسعر 11600 دينار.

الفئة الثانية TFSI BASIC بسعر 12300 دينار.

الفئة الثالثة TFSI DESIGN بسعر 13100 دينار.

الفئة الرابعة TFSI QUATTRO DESIGN بسعر 14800 دينار.

3 ـ أودي A5

حملت سيارة أودي A5 موديل 2021 نسختين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 1800 سي سي تيربو، ينتج قوة 170 حصان، والأخر سعة 2000 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 190 حصان، وأيضا محرك 2 لتر تيربو، بنظام الدفع الرباعي " QUATTTRO "، و يستطيع ان يولد قوة 252 حصان.

دعمت سيارة أودي بحزمة من المعلومات والترفيه، منها شاشة تعمل باللمس بقياس 10 بوصة ، نظام صوتي مزود بـ 10 مكبرات صوت ، راديو HD ، بلوتوث ، مخرجين USB ، أندرويد أوتو ، أبل كاربلاي , نقطة اتصال Wi-Fi ، نظام ملاحة، وفتحة سقف وتحكم أوتوماتيكي في المناخ ثلاثي المناطق.

أسعار أودي A5 موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى بسعر 13000 دينار.

الفئة الثانية TFSI DESIGN بسعر 15500 دينار.

الفئة الثالثة TFSI SPORT QUATTRO بسعر 15500

الفئة الرابعة TFSI SPORT بسعر 15500 دينار.

الفئة الخامسة TFSI DESIGN QUATTRO بسعر 17500 دينار.

4 ـ أودي A7

طرحت سيارة أودي A7 2021 صاحبة الفخامة والقوة بثلاث محركات، الأول 2800 سي سي، يخرج قوة قدرها 220 حصان، أما الثاني 2000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يستطيع أن يولد قوة 252 حصان، والأخر سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي تيربو ينتج قوة 333 حصان.، وتعمل هذه المحركات بنظام الدفع الرباعي " QUATTRO ".

جهزت سيارة أودي صاحبة الفخامة بمجموعة من المعلومات والترفيه، شاشة لمس علوية مقاس 10 بوصة ، مجموعة قياس رقمية مقاس 12 بوصة ، ستيريو Bang & Olufsen وعدد 16 و 19 مكبرات صوت، شحن لاسلكي للجهاز , أبواب كهربائية تغلق بسهولة ، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ رباعي المناطق ، ومظلات شمسية خلفية.

أسعار أودي A7 موديل 201 في الكويت:

الفئة الأولى FSI QUATTRO بسعر20300 دينار.

الفئة الثانية TFSI بسعر 20800 دينار.

الفئة الثالثة TFSI QUATTRO بسعر 21000 دينار.

الفئة الرابعة TFSI QUATTRO بسعر 23200 دينار.

5 ـ أودي A8

تأتي السيارة أودي A8 بشكل قياسي مع بمحرك V8 مزدوج التيربو، بقوة 563 حصان، ويبلغ زمن التسارع من صفر إلى 100 كم 3.8 ثانية، وسرعتها القصوى 250 كم/س، وتتوافر بنظام الدفع الرباعي القياسي.

وتضمنت مميزات الأمان القياسية المتقدمة، تحذير الاصطدام الأمامي , الكبح التلقائي في حالات الطوارئ , نظام كاميرا الرؤية المحيطية لركن السيارة , تحذير مغادرة المسار , مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع , كاميرا الرؤية الخلفية , ماسحات الزجاج الأمامي التي تستشعر المطر , حساسات ركن أمامية وخلفية.

ويبلغ سعر سيارة أودي A8 موديل 2021 بـ 46 ألف دينار.