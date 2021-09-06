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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

E-Legend تطرح نسختها الكهربائية من سيارة السباق EL1

 E-Legend الألمانية
 E-Legend الألمانية تقدم سيارة كوبيه كهربائية

عرضت شركة E-Legend الألمانية سيارة كهربائية بالكامل كوبيه فائقة الأداء بقوة 805 حصانًا في معرض ميونيخ الدولي للسيارات IAA، وأشارت إلى أنها استلهمت التصميم الخارجي من سيارة السباق أودي Quattro S1.

وفقًا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، يُطلق على الكوبيه اسم EL1 ، ويتم تشغيلها بواسطة ثلاثة محركات كهربائية، أحدها بقوة 201 حصان في المقدمة ومحرك ثنائي في الخلف بقوة 302 حصانًا، وتستمد احتياطياتها من حزمة بطارية 90 كيلو واط في الساعة، يمكن شحن البطارية بسرعات تصل إلى 300 كيلو وات في الساعة.

تقول E-Legend ، التي عرضت أول نموذج أولي مكتمل في معرض ميونيخ للسيارات، إن السيارة الكهربائية المستوحاة من سيارات السباق لديها نطاق يبلغ 248 ميلاً ، ويمكن أن تصل من نقطة الثبات إلى 62 ميلاً في الساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.

تم تجهيز السيارة التي يبلغ وزنها 1680 كيلو جرام بعجلات أمامية مقاس 19 بوصة وعجلات خلفية مقاس 20 بوصة ومصابيح LED نهارية أمامية وخلفية وجناح مخصص ونظام تعليق قابل للتعديل ثلاثي الاتجاهات. حى لاآن المقصورة الداخلية لم يكتمل نموذج تصميمها لكنها ستحتوي على اتصال الوسائط المتعددة وتكييف الهواء وكاميرا الرؤية الخلفية.

ستنتج الشركة 30 نموذجًا فقط من EL1 بسعر حوالي 762 ألف جنيه إسترليني أس 89 ألف يورو قبل الضرائب، فيما أعلنت E-Legend أيضًا أن نموذجين آخرين مستوحى من سيارات السباق ستنتجهما في المستقبل، وكلاهما لهما نفس معدل الإنتاج البالغ 30.

سيارة كهربائية فائقة الأداء Quattro S1 IAA معرض ميونيخ EL1

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