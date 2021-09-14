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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق العلامات الألمانية باقة 350 ألف جنيه 5 سيارات سيدان موديل 2015

لعشاق العلامات الألمانية
لعشاق العلامات الألمانية باقة 350 ألف جنيه 5 سيارات سيدان مو

تتصدر السيارات الألمانية مرتبة قوية داخل أسواق السيارات، لما توفره من إصدارات شيقة ذات اعتمادية كبيرة ، كما توفر العديد من المواصفات القياسية التي يطلبها المستهلك، لذلك تأتي أشهر 5 علامات تجارية ألمانية سيدان  في صدارة قائمة السيارات القوية داخل السوق المصري المستعمل.

 

يطرح موقع " صدى البلد " الاخباري، باقة الـ 350 ألف وهي أبرز 5 سيارات ألمانية في السوق المصري المستعمل

 

1 ـ بي ام دبليو

ينتمي طراز بي ام دبليو 316 موديل 2015 لفئة السيارات السيدان، زودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 136 حصان، والعزم الأقصى للدوران 220 نيوتن. متر، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/س8.9، وتصل السرعة القصوى 210 كم/س، ناقل الحركة ستيبترونيك بـ 8 سرعات، وتعمل بنظام الدفع الخلفي.

 

جهزت سيارة بي ام دبليو 316 موديل 2015 بجنوط رياضية مقاس16، فوانيس ضباب امامية، فوانيس ضباب خلفية، مرايات جانبية كهربائية، تحكم بالمصابيح الأمامية، مدخل AUX، مدخل USB، بلوتوث، مساند رأس أمامية وخلفية، والتحكم بالزجاج بلمسة واحدة، تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، والتحكم في ارتفاع كرسي السائق.       

                 

يبلغ سعر السيارة بي ام دبليو موديل 2015 في سوق المستعمل بداية من 320 ألف الي 350 ألف جنيه، وهو مايترتب عليه الحالة العامة للسيارة.

2 ـ باسات 

تأتي سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2015 بمحرك 4 سلندر، سعة 1400 س سي مزود بشاحن توربيني، بقوة 142 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة ،في غضون 8.9 ثانية.

زودت السيارة باسات موديل 2015 بنظام زر تشغيل و إيقاف المحرك، وإطارات رياضية بمقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب امامية وخلفية LED، نظام ترفيهي مكون من شاشة وسائط ، ومدخل USB، وكاميرا خلفية، وعدد 8 مكبرات صوتية، ومسند يد، ومرآة خلفية بخاصية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتتراوح اسعار فولكس فاجن باسات موديل 2015 في سوق المستعمل من 285 ألف الي 330 ألف جنيه، وفقا للفئة والحالة العامة للسيارة.

3 ـ سكودا A7

حملت السيارة سكودا A7 موديل 2015 محركين، الأول TSI سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 حصان، وعزم 250 نيوتن متر، وزودت بناقل حركة DSG 7 سرعات ، مع استهلاك وقود 5.4 لتر لكل 100 كم، ويأتي المحرك الاخر بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، متصل بنااقل حركة أوتوماتيكى 6 سرعات ستبترونيك، 

توفر للسيارة تجهيزات متنوعة تشمل ، مصابيح أمامية زينون عالية الأداء، تقنية LED للإضاءة النهارية ، كشافات ضباب ، خاصية الإضاءة فى المنعطفات ليلا، نظام غسيل أوتوماتيكى للمصابيح الأمامية، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية، طي المرايات الجانبية كهربائيا، إشارات بالمرايات الجانبية، التحكم فى ارتفاع مستوى النور الامامى.

وتتراوح أسعار سكودا A7 موديل 2015 من 270 ألف الي 320 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

4 ـ اوبل انسيجنيا

تتمتع سيارة أوبل انسيجنيا 2015 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة  165 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مع نظام الدفع الامامي، يستطيع التسارع من 0 إلي 100 خلال 9 ثوان.

دعمت سيارة أوبل انسيجنيا 2015 بنظام فرامل اليد الكهربائية، وحساسات للمطر والضوء ، قياس ضغط الإطارات، مثبت سرعة، مصابيح ضباب امامية وخلفية، مرآة داخلية حساسة للضوء، كاميرا رؤية خلفية ،حساسات ركن أمامية وخلفية ، مساحات للكشافات الأمامية ،تحكم ذكي بالضوء، مصابيح أمامية هالوجين.

ويبلغ سعر السيارة اوبل انسيجنيا موديل 2015 في سوق المستعمل بداية من 295 ألف الي 330 ألف جنيه، وهو مايترتب عليه الفئة والحالة العامة للسيارة.

5 ـ أودي A3 

تأتي سيارة أودي A3 موديل 2015 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة 125 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، وتتسارع السيارة من 0 الي 100 في خلال 9 ثواني، وتستهلك 5 لتر لكل 100كم من لوقود.

زودت سيارة أودي 2015 بنظام ESC يحافظ على مسار السيارة، وفرامل مانعة الأنغلاق ABS ، والتوزيع الالكتروني ESP، ومقاعد اطفال بتقنية ISOFIX، وايضا نظام PDC قياس المسافات عند الركن.

وتتراوح أسعار أودي A3 موديل 2015 في سوق المستعمل من 275 ألف الي 300 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة. 

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