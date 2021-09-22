سائق الراليات كين بلوك في شراكة مع أودي لتطوير السيارات الكهربائية

أعلن سائق الراليات الأمريكي، كين بلوك، توقيعه عقدًا مع شركة أودي للمساعدة في تطوير السيارات الكهربائية.

وفقًا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، "بلوك" نشر بيانًا رسميًا ببدء التعاون مع أودي بعد شراكة استمرت مع فورد موتورز قرابة الـ11 عاما، وجاء في البيان "أودي هي العلامة التجارية التي ألهبت حماسي وألهمتني حب السيارات، منذ أن كنت مراهقا، أنا سعيد جدا أنني سابدأ فصل جديد من حياتي مع أودي، معا سنبتكر مشاريع وسنجتاز حدود جديدة لم نكن نحلم بها في مجال المركبات الكهربائية".

قام "بلوك" بزيارة تفقدية إلى المقر الرئيسي لأودي قبل إعلانه للتعاون المشترك، وذلك لقيادة سيارة أودي سبورت Quattro S1 و أودي DTM V8 Quattro و أودي e-tron Vision Gran Turismo.

وقال "بلوك" أثناء زيارته: "الأمر يتعلق أيضًا بالأداء، أحب كل ما يجعلني أسرع، وهو ما تحققه لي السيارات الكهربائية أما فيما يتعلق بصوت التسارع، أطفالي لا يهتمون بذك يعتقدون أن صوت السيارات الكهربائية رائع تمامًا مثل صوت الاحتراق الداخلي".

حتى الآن لم تكشف أودي أو بلوك عن أية تفاصيل خاصة بالمشاريع المستقبلية التي ستجمعهما، لكن علق جوليوس سيباخ العضو المنتدب لشركة أودي سبورت في بيان "الكهربة تغير قواعد اللعبة مثلما كان الحال في السابق مع محرك كواترو، مع شراكة كين بلوك، سيكون لدينا أشياء مثيرة تتوافق تمامًا مع استراتيجيتنا".