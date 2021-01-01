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برلماني يناشد وزارة الاتصالات بتوعية المواطنين لمنع اختراق بياناتهم الشخصية
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محافظ الشرقية يتفقد سير أعمال حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" ببلبيس
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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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