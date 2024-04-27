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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رانيا يوسف تكشف سر حضورها فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. فيديو

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن حرصها على حضور فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته العاشرة ، والمقرر أن تستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري . 

وقالت رانيا يسوف فى تصريحات على هامش مشاركتها : لا يوجد  أعمال من دولة محددة سأحرص على مشاهدة إنتاجاتها الفنية، فشخصيًا أبحث عن العمل الجيد الذى اتابعه . 

وأضافت رانيا يوسف: حرصت على حضور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من أجل مشاهدة ومساندة التجارب الشبابية ، ومن المقرر أن أقوم بحضور كل أيام فاعليات المهرجان فى حال عدم البدء فى تصوير أعمالي الجديدة  .

واستكملت رانيا يوسف حديثها : كنت فى مرحلة الشباب وتلقيت دعم ، وبناتي حاليًا فى مرحلة الشباب ، لذا فانا أحرض على دعم ومساندة التجارب الفنية الشابة .

وكان آخر أعمال رانيا يوسف هو مسلسل بقينا اتنين ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي ، وشاركها فى البطولة شريف منير .

أحداث مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث مسلسل بقينا اتنين في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

 

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