الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف

فاز الدكتور أحمد نبيل فهمي وكيل كلية الطب والاسنان لشؤن الدراسات العليا بجامعة بني سويف و بمقعد نقيب أطباء الأسنان ببني سويف، والدكتورة ايمان طه سعيد محمد فوق السن ، والدكتور محمد طارق محمد عبدالجليل تحت السن،في انتخابات التجديد النصفي لفرع النقابة بالمحافظة.



كان مقر اللجنة الانتخابية بقاعة مؤتمرات الجامعة ببني سويف فتح أبوابه، صباح الجمعة، لاستقبال الناخبين وسط إشراف قضائي لاختيار النقيب ومجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى مقعد شمال الصعيد،



كان فرع نقابة أطباء أسنان بنى سويف شهد منذ صباح الجمعة بباللجنة المنعقدة بقاعة المؤتمرات إقبالا كبيرا حيث حضر مايقرب من 400 طبيبًا وطبيبة أسنان وسط تأمين الشرطة .

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد نبيل النقيب الجديد للاسنان ببني سويف يشغل منصب وكيل كلية الطب والاسنان لشؤن الدراسات العليا بجامعة بني سويف وهو من مواليد القاهرة عام 1975 وتخرج من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1998 وحصل علي الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 2012 ثم استاذا ووكيلا للكلية منذ عام 2018 .

وتجري اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، ويختار أعضاء الجمعية العمومية لأطباء الأسنان النقيب العام، ورئيس النقابة الفرعية، وعضوية مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابة الفرعية.