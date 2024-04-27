عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف

نقيب اسنان بني سويف
نقيب اسنان بني سويف داحمد نبيل

فاز الدكتور أحمد نبيل فهمي  وكيل كلية الطب والاسنان لشؤن الدراسات العليا  بجامعة بني سويف و بمقعد نقيب أطباء الأسنان ببني سويف،  والدكتورة ايمان طه  سعيد محمد  فوق السن ،   والدكتور محمد طارق محمد عبدالجليل  تحت السن،في انتخابات التجديد النصفي لفرع النقابة بالمحافظة.


كان مقر اللجنة الانتخابية بقاعة مؤتمرات الجامعة  ببني سويف فتح أبوابه، صباح الجمعة، لاستقبال الناخبين وسط إشراف قضائي لاختيار النقيب ومجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى مقعد شمال الصعيد، 

بني سويف.. افتتاح مسجد الرحمن الشرقي بزاوية المصلوب بتكلفة 600 ألف جنيه

محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بسوق السيارات شرق النيل


كان فرع نقابة أطباء أسنان بنى سويف شهد منذ صباح الجمعة بباللجنة المنعقدة  بقاعة المؤتمرات  إقبالا كبيرا  حيث حضر مايقرب من 400  طبيبًا وطبيبة أسنان وسط تأمين الشرطة . 

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد نبيل النقيب الجديد للاسنان ببني سويف  يشغل منصب  وكيل كلية الطب والاسنان لشؤن الدراسات العليا  بجامعة بني سويف وهو من مواليد القاهرة عام 1975 وتخرج من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1998 وحصل علي الدكتوراه  من جامعة القاهرة عام 2012 ثم  استاذا ووكيلا للكلية منذ عام 2018 .

وتجري اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، ويختار أعضاء الجمعية العمومية لأطباء الأسنان النقيب العام، ورئيس النقابة الفرعية، وعضوية مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابة الفرعية.

جامعة بنى سويف بجامعة بني سويف بني سويف ببنى سويف انتظام العمل انتخابات التجديد النصفي انتخابات التجديد امعة القاهرة محافظ بني سويف ى مستوى الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

منافس الأهلي القادم.. الترجي يتأهل لنهائي إفريقيا بالفوز على صن داونز

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

أبرزها الأهلي.. رسميـا| 4 أندية تمثل قارة أفريقيا بكأس العالم للأندية 2025

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

موضوعات متعلقة

نائب محافظ بني سويف يتابع مستجدات تسليم مشروعات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

ترشيحاتنا

رئيس مدينة طربول الصناعية: نوفر بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال

دوري أبطال إفريقيا| وسام أبو علي: سعيد بالتأهل لأول نهائي في مسيرتي مع الأهلي

يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم.. فيديو

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يعزز رقمه الإفريقي.. ويعادل رقمًا قياسيًّا لريال مدريد

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا

خليها تعفن تمتد من الأسماك إلى اللحوم.. المقاطهة سلاح الشعب أمام جشع التجار|من ينتصر للناس؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليها تعفن تمتد من الأسماك إلى اللحوم.. المقاطهة سلاح الشعب أمام جشع التجار|من ينتصر للناس؟

نيسان تشارك بـ4 سيارات سيدان ودفع رباعي بـ«معرض بكين».. لن تصدق مواصفاتها

لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ