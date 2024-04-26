بني سويف.. افتتاح مسجد الرحمن الشرقي بزاوية المصلوب بتكلفة 600 ألف جنيه

أناب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، رئيس مدينة الواسطى في افتتاح مسجد الرحمن الشرقي، بعزبة ابوحمود التابعة لقرية زاوية المصلوب بالواسطى، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.





حيث أدى رئيس المركز ومرافقوه صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 210م بعد صيانته وتطويره، بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه "جهود ذاتية"، وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبد العاطي عبدالفتاح مدير إدارة أوقاف الواسطى، في حضور عماد صقر، وأشرف سعيد نائبي رئيس المركز وعدد من قيادات الأوقاف والقيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.