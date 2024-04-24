نائب محافظ بني سويف يتابع مستجدات تسليم مشروعات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

عقد اليوم الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، اجتماعًا لمناقشة المستجدات في الموقف التنفيذي لتسليم وانتهاء من مشروعات مرافق الاتصالات والغاز الطبيعي بقرى مركزي ببا وناصر، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تمهيدًا للبدء في مشروعات رصف الشوارع الداخلية بتلك القرى والطرق المشمولة بالمبادرة، في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ المشروعات التي تم الانتهاء منها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري نهوها، مع التأكيد على أهمية سرعة تلافي الملاحظات التي رصدتها دار الهندسة، لتسليم مشروعات المرافق بالقطاعين، ودخولها الخدمة لتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الريفية.

ووجَّه نائب المحافظ بإعداد تقرير شامل يحتوي على مستجدات الموقف التنسيقي بين شركات المرافق وقطاع الطرق، استعدادًا لبدء أعمال الرصف بالشوارع التي انتهت بها مشروعات المرافق، مؤكدا أهمية العمل المشترك والتنسيق الجيد بين الجهات المعنية لضمان سير العمل بفاعلية وجودة، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بقرى المبادرة.

وفي في نفس السياق عقد نائب المحافظ، اجتماعا آخرا، لمتابعة ومناقشة مستجدات مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وما تم الانتهاء من تسليمها، ونسب التنفيذ باقي مشروعات القطاع بتلك القرى، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل في المشروعات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في القرى والمناطق الريفية.

حضر الاجتماعين كل من الأستاذ علي يوسف، رئيس مدينة ناصر، الأستاذ وليد كامل، نائب رئيس مدينة ببا، المهندس عبد الرحمن فوزي والمهندس محمد خلف من دار الهندسة، ومسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحي وشركة ، وشركات الاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز