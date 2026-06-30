القصة الكاملة لغرق الطالب إبراهيم عماد في حمام سباحة بني عبيد | صور

ساد الحزن أهالي مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بعد وفاة الطالب إبراهيم عماد عصام، متأثرًا بإصابته إثر تعرضه للغرق داخل حمام سباحة نادي بني عبيد الرياضي، حيث تعود التفاصيل إلى إن الطالب، غرق فى حمام السباحة أثناء إحدى حصص التدريب، حيث تعرض للغرق وظل أسفل المياه عدة دقائق قبل أن يلاحظه الموجودون ويتم انتشاله.



وتم نقل إبراهيم إلى مستشفى بني عبيد في حالة حرجة، وتمكن الفريق الطبي من إعادة النبض إليه بعد إجراء عمليات إنعاش قلبي رئوي، إلا أنه دخل في غيبوبة كاملة داخل العناية المركزة، وظل يتلقى العلاج لعدة أيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بنقص الأكسجين الناتج عن الغرق.



وعقب الحادث، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات بشأن مدى الالتزام بإجراءات السلامة داخل حمام السباحة.



وشُيّع جثمان الطالب في جنازة مهيبة شارك فيها المئات من أهالي بني عبيد، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة فى حالة ثبوت التقصير، وتشديد الرقابة على حمامات السباحة لضمان سلامة المترددين عليها