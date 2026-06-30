إحباط تهريب 5250 لتر سولار مدعم وضبط سيارة بالداخلة فى الوادي الجديد

أحبطت إدارة تموين الداخلة بالوادي الجديد محاولة للاستيلاء على كميات من الوقود المدعم خارج المنظومة الرسمية، بعدما تمكنت من ضبط سيارة محملة بـ 5250 لترًا من السولار أثناء سيرها على الطريق الرئيسي بقرية القصر التابعة للمركز.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، إن الحملة الرقابية اشتبهت في السيارة أثناء مرورها بالطريق، وبفحص الحمولة والتحري حول مصدرها تبين قيام المخالف بتجميع الكمية المضبوطة من السولار المدعم تمهيدًا للتصرف فيها بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول المواد البترولية.

وأضافت الدكتورة سلوى مصطفى، أن الكمية المضبوطة تم الحصول عليها بشكل غير مشروع من الدعم المخصص للمواطنين، الأمر الذي استدعى التحفظ الفوري على السيارة وحمولتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مدير التموين تحرير محضر بالمخالفة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، مشددة على أن الأجهزة التموينية تواصل حملاتها الرقابية المكثفة لرصد أي محاولات لتجميع أو تهريب المواد البترولية المدعمة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.