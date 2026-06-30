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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة المصرية تربح 445 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2026

البورصة المصرية
البورصة المصرية
أ ش أ

 حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الفترة (ابريل -يونيو) من 2026 مكاسب بلغت نحو 445 مليار جنيه ليبلغي راس المال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.679 تريليون جنيه مقابل 3.234 تريليون جنيه في الربع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 13.74%.

وذكر التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنحو 11.4 % ليبلغ مستوى 50487.96 نقطة،كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 23.68 % ليصل إلى مستوى 15503.28 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 21.32% ليصل إلى مستوى 21141.62 نقطة.

وأشار الى تراجع قيمة التداولات لتبلغ نحو 6.914 تريليون جنيه من خلال تداول 154.375 مليون ورقة منفذة على 12.083 مليون عملية مقارنة بنحو 7.240 تريليون جنيه من خلال تداول 100.381 مليون جنيه من خلال تنفيذ 8.897 مليون عملية خلال الربع السابق له.

البورصة المصرية مكاسب راس المال السوق أسهم الشركات بالبورصة

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