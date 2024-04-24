محافظ بني سويف: إزالة 30 حالة تعد خلال المرحلة الثالثة للموجة 22

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته " مدار 4 أيام " وصل إلى إزالة 30حالات تعد ( 29حالة على مساحة فدان تقريباً + حالة واحدة على مساحة 75 متر حرم الصرف )، وذلك منذ بدء المرحلة الثالثة في 20 أبرل الجاري.

ولفت المحافظ إلى تكليفاته للأجهزة التنفيذية والأمنية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،وخاصة أيام العطلات الرسمية،مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة

يُذكرأن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة "، ،تليها المرحلة الثانية من 24 فبرايرإلى 15 مارس الماضي وتم خلالها إزالة 222 حالة ،على أن تختتم بالمرحلة الثالثة " الحالية " يوم 9 مايو 2024