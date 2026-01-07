نقيب «العلاج الطبيعي»: رصد مُنتحلي المهنة.. ومُلاحقة قانونية لمراكز تعمل بدون ترخيص مهني

أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام لأخصائيي العلاج الطبيعي، أن النقابة تمتلك مركزًا مُتخصصًا لرصد ومتابعة الحالات التي تنتحل صفة أخصائي العلاج الطبيعي، وذلك في إطار مواجهة الممارسات غير القانونية التي تهدّد سلامة المرضى وتسيء للمهنة.

وقال سامي سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن النقابة بذلت جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية للتصدي لما يُعرف إعلاميًا بـ«سمكري البني آدمين»، مشيرًا إلى أنه تمت ملاحقة هذه الوقائع قانونيًا، وصدر بالفعل حكم بالحبس في إحدى القضايا المرتبطة بممارسة المهنة دون ترخيص.

وأضاف أن بعض الأفراد يتحايلون على القوانين المنظمة للمهنة من خلال الحصول على تراخيص لإنشاء مراكز علاج طبيعي عبر جهات غير مختصة بتنظيم مزاولة المهنة، مثل بعض التراخيص الإدارية أو من وزارة العمل، مؤكدًا أن هذه التراخيص لا تُعد سندًا قانونيًا لممارسة العلاج الطبيعي دون استيفاء الشروط المهنية والاعتماد الرسمي من الجهات المختصة.

النقابة مستمرة في متابعة هذه الحالات

وشدّد على أن النقابة مستمرة في متابعة هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المهنة وضمان سلامة المواطنين.