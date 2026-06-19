قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل المواجهة المرتقبة.. 10 معلومات مهمة عن منتخب نيوزيلندا منافس مصر في كأس العالم 2026
ترامب يتوعد طهران: انتهى أمرهم.. لا أموال لإيران وسنستكمل مهلة المفاوضات
بريطانيا تعلن حزمة دعم إنساني إضافية للبنان خلال زيارة ثلاثية مع فرنسا وقطر
عمل مركز جديد.. بلاغ ثلاثي من العلاج الطبيعي ضد سمكري البني آدمين
نزل 100 جنيه.. الذهب يتراجع في الصاغة مساء اليوم
مقتل 4 جنود إسرائيليين في هجوم لحزب الله بجنوب لبنان وسقوط 18 قتيلا في غارات إسرائيلية
وفرة مخزون الغذاء تكبح مخاطر ظاهرة النينيو على الأسواق العالمية
إمام عاشور مطلوب في وست هام يونايتد بعد تألقه المونديالي
المغول والعالم الإسلامي.. كيف أعاد الغزاة رسم خرائط القوة والحضارة في الشرق؟
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس
محمد فريد: نعمل على تأسيس صندوق صناعي لدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات
العرابي: ثورة 30 يونيو محطة فارقة في التاريخ المصري استعاد فيها الشعب زمام المبادرة لحماية الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمل مركز جديد.. بلاغ ثلاثي من العلاج الطبيعي ضد سمكري البني آدمين

جلسة علاج طبيعي لمريض
جلسة علاج طبيعي لمريض
الديب أبوعلي

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع المدعو "يوسف خيري عبد الرحيم يوسف"، الشهير بـ "سمكري البني آدمين"، وذلك بعد إعلانه عودته لممارسة نشاطه الطبي غير المرخص عبر افتتاح مركز جديد بمنطقة شبرا، وذلك رغم سابقة الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في القضية رقم 39323 لسنة 2021.

وأوضحت النقابة في بلاغ رسمي وجهته لوزيري الصحة والعمل ومدير أمن القاهرة، أن المذكور بدأ في الترويج لافتتاح مركز جديد للكيروبركتيك (تحت مسمى عالم الطقطقة) بمنطقة كورنيش النيل بشبرا، فور انقضاء فترة عقوبته، مشيرة إلى أن ممارسات "طقطقة" فقرات العمود الفقري من قبل غير المتخصصين قد تؤدي إلى مضاعفات جسيمة تصل إلى الوفاة أو الشلل الرباعي.

بلاغ ضد سمكري البني آدمين 

وكشفت النقابة أن "سمكري البني آدمين" يستخدم كارنيه مزاولة حرفة بمهنة "مدلك حمام" صادر عن مديرية العمل بالقاهرة كغطاء لاستقبال المرضى وعلاجهم، وهو ما اعتبرته النقابة بابا خلفيا لانتحال الصفة، مؤكدة أن استقبال المرضى يتطلب الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، والنقابة العامة للعلاج الطبيعي.

وطالبت النقابة بضرورة إغلاق "الأبواب الخلفية" لهذه الممارسات، عبر إلغاء "اللجنة المهنية للتأهيل الحركي" وإلغاء المسميات الحرفية مثل "مدلك حمام"، مع منع صدور أي تراخيص شخصية أو مكانية من اللجان المهنية العمالية التابعة لوزارة العمل في هذا التخصص، لضمان عدم استغلالها من قبل منتحلي الصفة والنصابين للإضرار بصحة المواطنين.

نقابة العلاج الطبيعي النقابة العامة للعلاج الطبيعي يوسف خيري عبد الرحيم يوسف سمكري البني آدمين منطقة شبرا مدير أمن القاهرة وزارة الصحة وزارة العمل انتحال صفة التأهيل الحركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

ريفيان R2

شركة سيارات كبرى تسرح مئات الموظفين خشية الإفلاس

iPhone 17 Pro

iPhone 18 Pro بـ1399 دولار.. زيادة أسعار آيفون تشعل مواقع التواصل

جي ايه سي Aion ES

كهربائية بالكامل.. جي ايه سي Aion ES بقوة 134 حصانا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

صدمة لعشاقها.. بورش توقف إنتاج أشهر سيارة كهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد