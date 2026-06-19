عمل مركز جديد.. بلاغ ثلاثي من العلاج الطبيعي ضد سمكري البني آدمين

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع المدعو "يوسف خيري عبد الرحيم يوسف"، الشهير بـ "سمكري البني آدمين"، وذلك بعد إعلانه عودته لممارسة نشاطه الطبي غير المرخص عبر افتتاح مركز جديد بمنطقة شبرا، وذلك رغم سابقة الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في القضية رقم 39323 لسنة 2021.

وأوضحت النقابة في بلاغ رسمي وجهته لوزيري الصحة والعمل ومدير أمن القاهرة، أن المذكور بدأ في الترويج لافتتاح مركز جديد للكيروبركتيك (تحت مسمى عالم الطقطقة) بمنطقة كورنيش النيل بشبرا، فور انقضاء فترة عقوبته، مشيرة إلى أن ممارسات "طقطقة" فقرات العمود الفقري من قبل غير المتخصصين قد تؤدي إلى مضاعفات جسيمة تصل إلى الوفاة أو الشلل الرباعي.

بلاغ ضد سمكري البني آدمين

وكشفت النقابة أن "سمكري البني آدمين" يستخدم كارنيه مزاولة حرفة بمهنة "مدلك حمام" صادر عن مديرية العمل بالقاهرة كغطاء لاستقبال المرضى وعلاجهم، وهو ما اعتبرته النقابة بابا خلفيا لانتحال الصفة، مؤكدة أن استقبال المرضى يتطلب الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، والنقابة العامة للعلاج الطبيعي.

وطالبت النقابة بضرورة إغلاق "الأبواب الخلفية" لهذه الممارسات، عبر إلغاء "اللجنة المهنية للتأهيل الحركي" وإلغاء المسميات الحرفية مثل "مدلك حمام"، مع منع صدور أي تراخيص شخصية أو مكانية من اللجان المهنية العمالية التابعة لوزارة العمل في هذا التخصص، لضمان عدم استغلالها من قبل منتحلي الصفة والنصابين للإضرار بصحة المواطنين.