نقابة العلاج الطبيعي ترفع الإعانة المرضية إلى 80 ألف جنيه

أعلن مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، اعتماد لائحة جديدة للإعانات، تتضمن زيادات مالية، واستحداث بنود جديدة، بهدف تعزيز الدعم الصحي والاجتماعي لأعضاء الجمعية العمومية.

وقرر المجلس رفع الحد الأقصى للإعانات المرضية إلى 80 ألف جنيه لكل حالة، وفقاً لدراسة ومراجعة ظروف كل حالة، بدلاً من 50 ألف جنيه في اللائحة السابقة

رفع الإعانة المرضية للعلاج الطبيعي

كما وافق المجلس على استحداث وتعديل عدد من بنود الإعانات، شملت:

إعانة الكوارث: بقيمة تتراوح بين 30 ألفاً و60 ألف جنيه في حالات الحر.يق أو انهيار العقار الخاص بعضو الجمعية العمومية، بشرط إثبات الواقعة بمحضر شرطة ومعاينة النيابة.



دعم دراسي لأسر الأعضاء المتوفين: يستفيد منه أبناء الأعضاء المتوفين من الأرامل، ويُصرف مرة واحدة سنوياً مع تحديد عدد الأبناء المستحقين للدعم.



رفع إعانة الوفاة والجنازة: من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.



وأكد مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن هذه القرارات تأتي في إطار التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لأعضاء الجمعية العمومية، وتوفير الدعم المالي اللازم لهم ولأسرهم، بما يسهم في الحفاظ على كرامة الأعضاء ومساندتهم في الظروف الصحية والاجتماعية المختلفة.