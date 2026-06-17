إزالة الكاميرات فورًا.. نقابة العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى داخل غرف العلاج

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، من استمرار بعض المراكز الخاصة في وضع كاميرات داخل الغرف العلاجية وتصوير المرضى أثناء تلقي الخدمة العلاجية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة تمس خصوصية المرضى، فضلا عن كونها مخالفة شرعية قبل أن تكون قانونية.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنها سبق أن وجهت تنبيها لأطباء العلاج الطبيعي أصحاب المراكز الخاصة بتاريخ 24 سبتمبر 2025 بشأن هذه الممارسات، إلا أنها رصدت استمرار بعض المخالفات المتعلقة بتصوير المرضى من الرجال والنساء داخل غرف العلاج.

تصوير المرضى داخل المراكز الخاصة

ودعت النقابة، المراكز المخالفة، إلى إزالة الكاميرات الموجودة داخل الغرف العلاجية فورا، حفاظا على الحرمة الشخصية للمرضى، وضمان احترام خصوصيتهم أثناء تلقي العلاج.

وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في التعامل مع هذه المخالفات، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقا للقانون، مشيرة إلى استمرار جهودها في متابعة ورصد أي تجاوزات من هذا النوع.