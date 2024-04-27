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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمل نفتخر به.. حسن الرداد يكشف تفاصيل مسلسل «محارب»

الفنان حسن الرداد
الفنان حسن الرداد

أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل «محارب»، والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتوجه حسن الرداد بالشكر لمؤلف مسلسل محارب، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، قائلاً: «بشكر المؤلف محمد سيد بشير، وشيرين عادل مخرجة العمل اللي عملت مجهود كبير جدًا، وبشكر المنتج احمد السبكي لأنه مبخلش على أي حاجة في المسلسل».

أحمد زاهر

كما وجه حسن الرداد، الشكر للفنان أحمد زاهر، وكل أسرة العمل، لافتًا أن مسلسل محارب تضمن العديد من المشاهد الصعبة، قائلاً: «المسلسل كان صعب ومشاهده صعبة جدًا، ومشاعره تقيلة، بسبب موت الأم وموت الأخ، ورحلة الهروب، ومشاهدي مع مدام عفاف شعيب، وأستاذ أحمد زاهر، محارب كان عمل قوي وعمل نفتخر به، والنجم الكبير أبو، له تحية خاصة».

وأشاد حسن الرداد، بتعاونه مع الفنان محمود الليثي، وزملائه ودفعته بمعهد فنون مسرحية «عابد عناني وحسن عيد، ومصطفى حمزة»، معربًا عن سعادته بالعمل معهم ضمن أحداث مسلسل «محارب».

الإعلامية شيرين سليمان الفنان حسن الرداد الفنان محمود الليثى المؤلف محمد سيد بشير المنتج أحمد السبكي

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