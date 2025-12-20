إعلامية: تطور متسارع في العلاقات الروسية الأفريقية وتكثيف الاستثمارات المشتركة

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن العلاقات الروسية الأفريقية تشهد تطورًا متسارعًا وملحوظًا على مختلف المستويات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، في ظل سعي موسكو إلى تكثيف استثماراتها وتوسيع حضورها الرسمي داخل القارة الأفريقية.

شريكًا استراتيجيًا مهمًا

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا تنظر إلى القارة الأفريقية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًا في المرحلة الراهنة، خاصة مع تنامي الدور الأفريقي في التوازنات الدولية والتحولات الجارية في النظام العالمي.

مصالح متبادلة للطرفين

وأوضحت أن موسكو تعمل على تعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الأفريقية، بما يحقق مصالح متبادلة للطرفين، ويعزز من حضور روسيا داخل القارة في قطاعات حيوية متعددة.