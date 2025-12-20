قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
توك شو

روسيا تعزز حضورها الاقتصادي في أفريقيا وسط تحولات المشهد الدولي

الاقتصاد
الاقتصاد
محمد البدوي

تشهد العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأفريقيا تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 28 مليار دولار؛ هذا التحسن في العلاقات يعود إلى سعي موسكو لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية في ظل تصاعد التوترات مع الغرب عقب الحرب في أوكرانيا من خلال قمتين روسيتين أفريقيتين:
 

  • الأولى في سوتشي 2019 
  • الثانية في سان بطرسبورغ 2023

وأكدت روسيا على دعمها للأمن الغذائي في أفريقيا وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية، هذه الشراكة الاقتصادية أصبحت محورية في سياق عالم متعدد الأقطاب، حيث تعد أفريقيا سوقًا واعدة بحجم سكاني هائل.

 حجم التبادل التجاري

من جانبه؛ قال رامي القليوبي، الأستاذ الزائر بمعهد الاستشراق في موسكو، إن الارتفاع في حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية ليصل إلى نحو 28 مليار دولار يعكس تطورًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويعود بالأساس إلى سعي موسكو لتنويع علاقاتها الخارجية في ظل تفاقم أزمتها مع الغرب عقب الحرب في أوكرانيا، بل وحتى قبل اندلاعها.

 

قمة روسيا–أفريقيا 

وأضاف القليوبي، خلال مداخلة هاتفية خلال "النشرة الاقتصادية"، مع الإعلامية روان علي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن روسيا بدأت مبكرًا في تعزيز انفتاحها على أفريقيا، من خلال قمة روسيا–أفريقيا التي عُقدت في منتجع سوتشي عام 2019، برئاسة مشتركة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم القمة الثانية في سان بطرسبورغ عام 2023، والتي أكد خلالها بوتين استعداد بلاده لدعم الأمن الغذائي في القارة الأفريقية وضمان حصول السكان المحليين على حصص عادلة من الموارد الطبيعية التي تنقب عنها الشركات الروسية.

وأكد أن موسكو تحرص في خطابها السياسي على التأكيد بأنها دولة بلا ماضٍ استعماري في أفريقيا، ما يمنح علاقاتها بالقارة بعدًا مختلفًا عن العلاقات الأفريقية الأوروبية التي ما زالت مثقلة بإرث الاستعمار.

سكان الصين والهند

وأشار القليوبي إلى أن أفريقيا تمثل سوقًا واعدة لروسيا، في ظل تعداد سكاني يقترب من مليار وأربعمائة مليون نسمة، وهو ما يعادل تقريبًا عدد سكان الصين والهند معًا، ما يخلق مصالح متبادلة قوية لتطوير العلاقات الاقتصادية.

خطوة تمهيدية للقمة الروسية الأفريقية

وأوضح أن المؤتمر الروسي الأفريقي المنعقد في القاهرة يُعد خطوة تمهيدية مهمة للقمة الروسية الأفريقية الثالثة المرتقبة في عام 2026، والتي يُنتظر أن تركز على ملفات الطاقة، والأمن الغذائي، واستثمارات البنية التحتية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد بين الجانبين.

السيسي روسيا التبادل التجاري قمة روسيا–أفريقيا موسكو روسيا والدول الأفريقية

