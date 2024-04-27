دينا فؤاد: الفنان نور الشريف تابعني كمذيعة على "الحرة" وقال "وشها حلو"

قالت الفنانة دينا فؤاد، إنها تحب التمثيل منذ صغرها، ولكن والدها رفض دخولها المجال الفني تمامًا، معقبة :"الفنان نور الشريف تابعني كمذيعة على قناة الحرة وقال وشها حلو".



وذكرت دينا فؤاد خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "ON"، إنه يوم إذاعة مسلسل الدالي فوجئت بالناس تسير خلفى في الشارع وتقول "هبة الدالي".

وواصلت قائلة :"لحد النهاردة الجمهور بيوقفني ويقول عاوزين فيلم تاني زي حلم العمر.. و كل ما أشتغل بأحس بنضج وتطور وأنا أفضل ناقد لنفسي".

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