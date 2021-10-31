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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر مكاتبها حول العالم .. الاستخبارات المركزية الأمريكية تتجسس على حلفاء واشنطن في أوروبا وكوريا الجنوبية

الاستخبارات المركزية
الاستخبارات المركزية الامريكية

تواجه واشنطن غضبًا واستياءً من الحلفاء في جميع أنحاء العالم وسط الكشف عن أن عملاء الاستخبارات المركزية الأمريكية حول العالم يتنصتون على محادثات القادة الأجانب ومراسلاتهم وحتى لحظاتهم الحميمة.

وفي مايو الماضي، اكتشف القادة الأوروبيون أن المخابرات الدانماركية تعاونت مع وكالة الأمن القومي (NSA) للتجسس على مسؤولي حكومات دولهم بين عامي 2012 و 2014.

واقرت وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) أنها أدارت مكتبا سريا في سيول، وقامت بنقل المعلومات الاستخباراتية عن كوريا الجنوبية لمدة عقد ونصف على الأقل حتى إغلاقها في عام 2020.

وتم اكتشاف المكتب السرى بعد أن أحيل ثلاثة موظفين سابقين إلى المحاكمة بتهم التجسس بعد إنهاء خدمتهم بشكل اثار الريبة.

وتم تعيين الموظفين الثلاثة، وجميعهم مواطنون كوريون جنوبيون، من قبل المكتب، الذي كان يعمل في إطار برنامج CIA's Open Source Enterprise بين عامي 2005 و 2009 ، وتم تسريحهم بين فبراير ومارس 2020.

وجادل المدعون في دعواهم القانونية بعدم وجود أسباب ملحة لفصلهم.

وورد أن القضية رُفضت، ومع ذلك، بعد أن قضت المحكمة المركزية في سيول بأن الإنهاءات كانت قرارًا سياديًا اتخذته دولة أجنبية (الولايات المتحدة) وبالتالي فهي خارج نطاق اختصاص نظام المحاكم في كوريا الجنوبية.

القصة التي نشرتها "يونهاب" هي أحدث واقعة محرجة تُظهر تجسس الولايات المتحدة على حلفائها وشركائها بعد الكشف عن أن المخابرات الدفاعية الدنماركية ساعدت بشكل فعال وكالة الأمن القومي الأمريكية في جهودها للتجسس على كبار المسؤولين الأوروبيين، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أوائل منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتفسير من واشنطن وكوبنهاجن، قائلاً إنه "من غير المقبول بين الحلفاء، حتى بين الحلفاء والشركاء الأوروبيين التجسس على بعضهم البعض"

ووعد البيت الأبيض بمعالجة القضية مع الحلفاء من خلال قنوات الأمن القومي 'المناسبة'.

وتم الكشف عن مراقبة وكالة الأمن القومي التي تستهدف كبار السياسيين الأوروبيين لأول مرة في عام 2013 من قبل المخبر إدوارد سنودن، مع وجود تجسس لسنوات متتالية بما في ذلك التنصت على الهواتف الشخصية للقادة.

وكشفت وثيقة ويكيليكس في عام 2015 أن وكالة الأمن القومي استهدفت اليابان أيضًا - بما في ذلك ليس فقط أعضاء مجلس الوزراء الكبار ، ولكن البنوك والشركات الكبرى ، بما في ذلك ميتسوبيشي أيضًا.

ويعود تجسس الولايات المتحدة على القادة الألمان إلى ثمانينيات القرن الماضي على الأقل ، ويكشف عن أن المستشار الألماني الغربي آنذاك هيلموت كول كان تحت مراقبة المخابرات الأمريكية.

فضائح التجسس الأحدث ليست فريدة من نوعها في العصر الحديث. في عام 1993 ، كشفت الوثائق التي رفعت عنها السرية والتي استشهدت بها صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن تجسست على حلفائها خلال الحرب العالمية الثانية ، وكسرت الرموز واعترضت البيانات الدبلوماسية السرية.

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