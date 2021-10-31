أشرف صبحي يفتتح المقر الجديد لنقابة المهن الرياضية

افتتح ، اليوم ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، المقر الجديد لنقابة المهن الرياضية ،بحضور الدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين، والدكتور عماد البناني رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع، والمستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب ،الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة وعضو مجلس إدارة النقابة ، الدكتور جمال محمد علي الأمين العام للنقابة ، الدكتور وأشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، ورؤساء مجالس إدارات النقابات الفرعية، ولفيف من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية والخبراء والمتخصصين والمدربين والشخصيات العامة وكوكبة من رموز الإعلام والرباضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي علي الدور المحوري الذي تقوم به نقابة المهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحي ندا ، مشيداً بالفطرة الإنشائية التي شهدها المقر الجديد، مؤكداّ أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار اهتمام الدولة بالقطاعات الحيوية والتنمية المستدامة وخاصة في القطاع الرياضى والانجازات الرياضية المتلاحقة .

وقال : " لابد أن نشير إلي دور النقابة جنباً الي جنب مع الوزارة لمساعدة الرياضيين من كل مجال وتأديه الدور المهني وتكون مرآة وتقوم بدورها الأساسي للإنسان الرياضي ، وكيفية احتواء وحل مشكلات الرياضيين بجانب الأعمال الإنشائية والتطويرية".

وأضاف الوزير أنه يتابع على مدار الساعة أحوال كافة الأندية ومراكز الشباب والهيئات والمؤسسات والنقابات ودراسة وتقديم الحلول لأية مشكلات تعيق تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها فضلاً عن المساندة التي تقوم بها الوزارة للوفاء بالالتزامات المالية في ظل تراجع إيرادات بعض الهيئات بسبب فيروس كورونا وتداعياته المختلفة.



وفى كلمته، قال فتحي ندا نقيب الرياضيين: " الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شريك النجاح في صمود ونجاح النقابة ، متوجهاً بالشكر القيادة السياسية لدعمها القطاع الرياضى باعتباره أمن قومي ".



وأضاف نقيب الرياضيين أن الطفرة التي تشهدها النقابة العامة للمهن الرياضية تتواكب مع الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، التي تهتم بقدرات الفرد وتنميتها والوصول إلي أفضل معدلات الإنجاز وهذا ما يتجسد جلياً داخل منظومة عمل النقابة ، متمنياً المزيد من الطفرات الإنشائية من أجل خدمة أعضاء النقابة.

وتوجه مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية والنقابات الفرعية ، بالشكر والتقدير والامتنان للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي جهوده المبذولة والداعمة والمستمرة للنقابة العامة للمهن الرياضية ، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية لمن ساهموا بجهود متنوعة في إثراء العمل النقابي ومن بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والمستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب باعتباره أحد أبناء النقابة ، وفيلماً آخر عن الدكتور عماد البناني رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع ، بالإضافة إلي عرض فيلماً تسجيلياً عن المقر الجديد لنقابة المهن الرياضية.

ويتكون مقر نقابة المهن الرياضية الجديد والمقام علي مساحة 700م من قاعة متعددة الأغراض ، قاعة كبار الزوار، الصالة الكبري ،الإدارات المعنية ،الارشيف ،الرعاية الصحية والعيادة ،القاعة الدائرية ،قسم الأندية الخاصة ، الشئون القانونية ،المركز الإعلامي، وكافة المكاتب الإدارية.