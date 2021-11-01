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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب المواد الخام.. انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع بالصين لـ49.2

الصين
الصين

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع بالصين 49.2 في أكتوبر، بانخفاض عن 49.6 في سبتمبر.

 

وتابعت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين: تشير القراءة  فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

 

وقال تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين في الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين ، إن المؤشر انخفض في أكتوبر بسبب الشح المستمر لإمدادات الطاقة الكهربائية والارتفاع الحاد لأسعار بعض المواد الخام.

 

أسعار المواد الخام

أوضح تشاو تشينج خه، كبير الإحصائيين في الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين أنه خلال أكتوبر، ارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس أسعار شراء المواد الخام الرئيسية 8.6 نقطة مئوية من سبتمبر إلى 72.1، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى 61.1، بزيادة 4.7 نقطة مئوية عن الشهر الماضي.

 

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج 1.1 نقطة مئوية إلى 48.4، حيث انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 0.5 نقطة مئوية إلى 48.8.

 

وقال تشاو تشينج خه، كبير الإحصائيين في الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين، إن البيانات أظهرت ضعف الإنتاج والطلب في السوق لقطاع التصنيع خلال الشهر الماضي.

 

وأظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي بالصين انخفض إلى 52.4 في أكتوبر عن 53.2 في سبتمبر الماضي.

الصين الطاقة الكهربائية التصنيع المشتريات الهيئة الوطنية للإحصاء

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