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رئيس جامعة حلوان: للجامعة دور كبير فى خدمة المجتمع المحيط... تسعي لدعم جهود الدولة المصرية من خلال المشاركة فى مبادرة حياة كريمة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان: الجامعة حريصة كل الحرص على خدمة المجتمع المحيط بها.

 

الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان:قوافل جامعة حلوان  تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا

 

الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان: توزيع بطاطين على الأهالي المتضررين من السيول العام السابق

 

 

 

قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أن للجامعة دور هام ورئيسي في نشر التوعية الصحية لأبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والمجتمع المحيط بها.

وصرح الدكتور "مهدى" الى أن الجامعة حريصة كل الحرص على خدمة المجتمع المحيط بها وأن الجامعة تقوم بالعديد من الحملات الطبية والتوعوية والتعليمية من منطلق دورها المجتمعي، مشيرا الى ضرورة وصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية لجميع منتسبي الجامعة.

واشار القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الى قيام الجامعة فى الفترة الاخيرة بتنظيم حملة للتوعية بمرض سرطان الثدي نظمتها كلية الصيدلة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور سامح سرور عميد الكلية، جاءت مع التزامن مع اليوم العالمي لسرطان الثدي والدعوة العالمية لاعتبار أكتوبر شهر التوعية بمرض سرطان الثدي.

بالإضافة الى تنظيم كلية التمريض جامعة حلوان قافلة توعوية داخل الجامعة قام بها طلاب الدراسات العليا (تخصص حالات حرجة و باطني جراحي) لتقديم التوعية بالأمراض المعدية ومكافحة العدوى بفيروس كورونا، والتى جاءت تحت رعاية الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وتحت إشراف الدكتورة  زينب حسين أستاذ ورئيس قسم تمريض البالغين.

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إيمانا من جامعة حلوان بدعم مشروع الدولة العملاق "حياة كريمة" لتحقيق التنمية المستدامة، انطلقت اليوم قافلة الجامعة إلى مدينة الصف تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وذلك في ظل مشاركة الجامعة للدولة وكافة قطاعات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل توفير «حياة كريمة» بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح مهدي  أن جامعة حلوان تسعي لدعم جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال المشاركة في تجسيد الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بمستوى حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وسعيا لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

 

وأشاد رئيس جامعة حلوان بجهود القائمين على هذه القوافل مشيرًا إلى أنها تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر،كما تعمل هذه القوافل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة، مؤكدا أهمية المبادرات المجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية، فهذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري  باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

 وجاءت قافلة جامعة حلوان لمدينة الصف لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لكافة الفئات وتحسين ظروف معيشتهم.

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وقام بتنظيم وتنفيذ فعاليات القافلة التنموية لمدينة الصف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، والدكتور أحمد عبد الرشيد منسق عام مشروع محو الأمية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا،  الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية وشارك في القافلة أساتذة من كليات الجامعة ووفدا من طلابها.

تم توزيع بطاطين على الأهالي المتضررين من السيول العام السابق بمشاركة كلية الفنون التطبيقية، تحت. إشراف الدكتورة  هالة الخطيب الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية.

كما قامت جامعة حلوان بعمل قافلة طبية متكاملة  بواسطه اعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب، تحت رعاية الأستاذ الدكتور وليد السروجي القائم بعمل عميد كلية الطب و اشراف اد نرفانا حسين مستشار قطاع البيئة و خدمة المجتمع للخدمات الصحية بالاشتراك مع مستشفي بدر الجامعي ، كليه الصيدليه بإشراف الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وكلية التمريض تحت إشراف الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض مع الاستعانة بطلبة كلية الطب بالجامعة في التنظيم ، و بالتعاون مع مركز رصد لحل المشكلات المجتمعية، قامت القافلة بالكشف وصرف الأدوية لعدد ٥٧٥ مريض في التخصصات الاتيه :٢٠٠ حالة أطفال، ١٢٥ حالة جراحة عظام، ١٠٥ حالة باطنة عامة، ٣٥ حاله نسا و توليد، ١١٠ حاله جلديه و تناسليه.

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