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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسما شريف منير تغازل والدها.. والأخير يعلق: بنتي حبيبتي وهي بتدلعني

شريف منير بصحبه ابنته
شريف منير بصحبه ابنته

نشر الفنان شريف منير مقطع فيديو له وهو يركب السيارة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهر في الفيديو صوت ابنته الفنانة أسما شريف منير، وهي تغازل والدها وتقول له: “أهلا يا جميل”، وعلق شريف منير علي الفيديو كاتبًا: “أسما بنتي حبيبتي وهي بتدلعني”.

 

وعلقت أسما شريف منير في علي الفيديو، كاتبة: “ربنا ما يحرمني منك و يبارك في عمر حضرتك، بحبك”.

 

وكان قد كشف الفنان شريف منير سبب مغادرته مهرجان الجونة والعودة للقاهرة وأيضا تركه لقاعة عرض فيلم ريش الذي عرض خلال فعاليات المهرجان.

 

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وكتب شريف منير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" توضيح، أنا لم أغادر مهرجان الجونة.. أنا غادرت قاعة العرض لإني عندي تحفظ على فيلم ريش".

 

تابع شريف منير :" مغادرتي الجونه .. ده كان ميعاد رجوعي المتفق عليه مع إدارة المهرجان .. من قبل الذهاب ".

 

وعلق الفنان شريف منير، على انسحابه من فيلم “ريش”، قائلا "أنا خرجت من مشاهدة فيلم ريش، وأيضا انسحب عدد من الفنانين، مؤكدا أن الفيلم كان به مشاهد مؤذية “انا اتخنقت منه”.

 

وأضاف شريف منير، أنني لم أستطيع استكمال الفيلم، مشيرا إلى أن مصر بها حياة جيدة، ولم تكن دائما بهذا السوء الذي تناوله الفيلم.

 

وتابع شريف منير، أن سكان العشوائيات أصبحوا يعيشون في أماكن ممتازة وعلى أعلى مستوى، مؤكدا أنه يجب أن نبتعد عن تلك المشاهد.

 

وأشار شريف منير إلى أن “فيلم ريش” به أذى كبير، مؤكدا أن الصورة التي كان عليها الفيلم غير موجودة في مصر.

 

وأكد شريف منير: “أنا عايز أعرف المخرج كان عايز يوصل رسالة إيه من خلال الفيلم”، مؤكدا لا أعلم السبب الذي جعل “فيلم ريش” يحصد جائزة مهرجان كان.

 

وأثار عرض الفيلم المصري الممول من الخارج "ريش"، الجدل بعد عرضه ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي المقامة حالياً.

 

وأبدى عدد من الفنانين من الذين حضروا الفيلم غضبهم من الصورة التي نقلها العمل عن المجتمع والإسراف في مشاهد الفقر التي تضمنتها الأحداث، واعتبروا أنه يسيء للبلاد، ولا يقدم الصورة الحقيقية لمصر.
 

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