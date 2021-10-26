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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحب القديم.. شريف منير يستعيد الذكريات بصورة تجمعه بعدد من النجوم

صدى البلد

شارك الفنان شريف منير صورة تجمعه بعدد من نجوم الفن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

واسترجع شريف منير الذكريات، وكتب: "صورة تجمعني أنا وماما بيجة العظيمة سميحة أيوب “ من حوالي عشرين سنه وطبعا مش فاكر المناسبة.. ومعانا الأستاذة الكاتبة آمال بكير وأحمد السقا .. يعني حب قديم”.

وكان قد كشف الفنان شريف منير سبب مغادرته مهرجان الجونة والعودة للقاهرة وأيضا تركه لقاعة عرض فيلم ريش الذي عرض خلال فعاليات المهرجان.

وكتب شريف منير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" توضيح، أنا لم أغادر مهرجان الجونة.. أنا غادرت قاعة العرض لإني عندي تحفظ على فيلم ريش".

تابع شريف منير :" مغادرتي الجونه .. ده كان ميعاد رجوعي المتفق عليه مع إدارة المهرجان .. من قبل الذهاب ".

وعلق الفنان شريف منير، على انسحابه من فيلم “ريش”، قائلا "أنا خرجت من مشاهدة فيلم ريش، وأيضا انسحب عدد من الفنانين، مؤكدا أن الفيلم كان به مشاهد مؤذية “انا اتخنقت منه”.

وأضاف شريف منير، أنني لم أستطيع استكمال الفيلم، مشيرا إلى أن مصر بها حياة جيدة، ولم تكن دائما بهذا السوء الذي تناوله الفيلم.

وتابع شريف منير، أن سكان العشوائيات أصبحوا يعيشون في أماكن ممتازة وعلى أعلى مستوى، مؤكدا أنه يجب أن نبتعد عن تلك المشاهد.

وأشار شريف منير إلى أن “فيلم ريش” به أذى كبير، مؤكدا أن الصورة التي كان عليها الفيلم غير موجودة في مصر.

وأكد شريف منير: “أنا عايز أعرف المخرج كان عايز يوصل رسالة إيه من خلال الفيلم”، مؤكدا لا أعلم السبب الذي جعل “فيلم ريش” يحصد جائزة مهرجان كان.

وأثار عرض الفيلم المصري الممول من الخارج "ريش"، الجدل بعد عرضه ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى المقامة حالياً.

وأبدى عدد من الفنانين من الذين حضروا الفيلم غضبهم من الصورة التي نقلها العمل عن المجتمع والإسراف في مشاهد الفقر التي تضمنتها الأحداث، واعتبروا أنه يسيء للبلاد، ولا يقدم الصورة الحقيقية لمصر.

شريف منير ذكريات نجوم الفن صور سميحة أيوب

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