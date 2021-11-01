تيليجرام يطلق منصته الإعلانية Ad Platform للقنوات العامة باشتراكات مدفوعة

بدأ تطبيق Telegram تيليجرام تفعيل خدمة الإعلان Ad Platform على القنوات العامة مقابل اشتراكات مالية وذلك بعد الإعلان عن الميزة للمرة الأولى العام الماضي من قبل مؤسسة بافل دوروف، ولكن هذه المرة لن تكون الإعلانات هى التي يتم استخدامها من قبل فيسبوك أو جوجل.

وبحسب موقع Sprout Wired فإن تطبيق تيليجرام سيفتح منصته الإعلانية Ad Platform للأفراد والمؤسسات وسيضيف عددا من الخيارات المتميزة مثل الإعلانات والملصقات المدفوعة، حيث سيتم توفير الميزة لأى مستخدم سواء كان مستخدما عاديا أو منشئى المحتوى أو حساب لشركة ما.



وستكون خدمة الإعلانات الجديدة Ad Platform من تيليجرام متاحة الآن لأي شخص يريد البدء والوصول إلى جمهور جديد من خلال تيليجرام المراسلة الفورية والذي يضم 500 مليون مستخدم نشط شهريا وينتج مستخدموه ما يقرب من نصف تريليون محتوى كل شهر.

وستسمح المنصة الإعلانية Ad Platform للأشخاص الذين يرغبون في الإعلان على تيليجرام بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من مستخدمي التطبيق على القنوات العامة التي تضم أكثر من 1000 مستخدم .

ولن يتم عرض الإعلانات في مجموعات عامة أو خاصة، كما سيمنح نظام تيليجرام للمعلنين القدرة على تحديد أنواع القنوات التي يرغبون في استهدافها ولغات القنوات التي يهتمون بها، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمعلنين اختيار قنوات معينة لاستهدافها، والقنوات أو الموضوعات التي لا يرغبون فيها إعلاناتهم للتشغيل.

وقال بافل دوروف إن الشركة ستسمح فقط بالإعلان على أساس أنواع القنوات واللغات ولا تسمح بالاستهداف المباشر للمستخدمين ، حيث تقوم بجمع معلومات المستخدم، ولكن لا ينص الإعلان على أن معلومات المستخدمين لا يتم جمعها أو تحليلها للإعلان ، وكل مستخدم على قناة معينة يرى نفس الرسالة الدعائية ، ويقرأ الصفحة التي تعرض النظام الأساسي للإعلان في تيليجرام، والذي يطلق على الإعلانات "الرسائل الدعائية".

