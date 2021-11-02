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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر فرصة للتقديم على منح تشيفننج للعام الأكاديمي 2022 - 2023

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تلقيها إفادة من المركز الثقافى البريطانى بفتح باب التقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمى 2022-2023 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد فى أى من الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة.

 

وأوضحت الإدارة أن المنح تخصص للقادة البارزين أو الناشئين في جميع مجالات الدراسة، ويتم التقدم لها عبر الإنترنت من خلال الموقع  الالكترونى .

 

وأشارت إدارة البعثات إلى أن الموعد النهائى لاستلام الطلبات هو، اليوم، 2 نوفمبر 2021، الساعة 12 بتوقيت جرينتش، 2 ظهرا بتوقيت القاهرة، منوهة بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها.

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ودعت الإدارة، الراغبين في التقديم، إلى الاطلاع على كل الارشادات عبر الانترنت، ومعرفة مدى استيفاءهم لمعايير الاختبار، وكذلك لمعرفة المزيد حول البرنامج؛ يمكن الرجوع للـموقع الإلكتروني.

 

وأكدت الادارة المركزية للبعثات أنها لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

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