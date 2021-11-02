عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الوحوش البافارية .. تسارع مميز  لـ بي ام دبليو M3 كومبتيشن  

تسارع مميز  لـ بي
تسارع مميز  لـ بي ام دبليو M3 كومبتيشن  

استطاعت شركة بي ام دبليو أن تقدم نخبة لامعة من الاصدارات القوية، والتي تتسم بالعديد من المقاومات، إلى جانب التصميمات المختلفة والمتنوعة، وايضا الامكانيات الخاصة بأنظمة الدفع، والتجهيزات الداخلية التي تتيح سبل دعم قائد المركبة على تحديات الطريق.

 

ويبدو ان محبي عالم بي ام دبليو وسباقات التسارع على موعد جديد من المنافسات القوية، حيث نشرت قناة carwow المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، وظهرت من خلاله النسخة بي ام دبليو سيارة M3 كومبتيشن باصدار الدفع الكلي والخلفي.

تسارع مميز  لـ بي ام دبليو M3 كومبتيشن

 

تسارعت النسخة بي ام دبليو M3 كومبتيشن صاحبة الدفع الخلفي امام النسخة ذات تقنية الدفع الكلي للعجلات، حيث تمكنت الاخيرة من قطع مسافة الربع ميل خلال توقيت زمني يقدر بـ 11.3 ثانية، على عكس M3 كومبتيشن صاحبة تقنية الدفع الخلفي، والتي قطعت نفس المسافة خلال مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية.

 

أما عن المواصفات الفنية للنسختين بي ام دبليو M3 كومبتيشن، فيبدو أن الفارق لايحمل الكثير من التغييرات حيث يزيد وزن نسخة الدفع الكلي بنسبة 50 كجم عن سيارة الدفع الخلفي، بينما حصلت النسختين على محرك تيربو بسعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 650 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات.

 

وتتمتع كلا من النسختين بي ام دبليو M3 كومبتيشن بالعديد من التجهيزات القوية، مثل عناصر الحماية وانظمة المكابح عالية التجهيز، بالاضافة إلى التصميم الخارجي الرائع، والذي يعكس المفهوم المقدم من هذا الاصدار القوي.

بي إم دبليو M3 كومبتيشن كومبتيشن ـ بي ام دبليو M3 كومبتيشن

ترشيحاتنا

الوحوش البافارية .. تسارع مميز  لـ بي ام دبليو M3 كومبتيشن  

جمع مليون دولار في 28 ساعة لمساعدة اللاجئين.. أبو فلة يوتيوبر من نوع خاص

مفاجأة بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا

وزير السياحة والآثار: لقاءات إعلامية مع أكثر من ٢٥ من ممثلي كبري وسائل الإعلام الإنجليزية والعالمية

هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة .. الإفتاء توضح

وزيرة البيئة: مصر دولة قليلة الانبعاثات لكنها هشة في تحمل التأثيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

تركي آل الشيخ يعلن وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

فصل رأسه عن جسمه..أسرة قتيل الإسماعيلية تتحدث لـ صدى البلد .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ|شاهد

ما بين باريس 2015 وجلاسكو 2021.. ماذا قدمت مؤتمرات وقمم المناخ للحفاظ على الأرض؟

تامر فرج بالعكاز فى العرض الخاص لفيلم فرق خبرة .. صور

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارداشيان - صور

فيديو

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ