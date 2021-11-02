الوحوش البافارية .. تسارع مميز  لـ بي ام دبليو M3 كومبتيشن  

استطاعت شركة بي ام دبليو أن تقدم نخبة لامعة من الاصدارات القوية، والتي تتسم بالعديد من المقاومات، إلى جانب التصميمات المختلفة والمتنوعة، وايضا الامكانيات الخاصة بأنظمة الدفع، والتجهيزات الداخلية التي تتيح سبل دعم قائد المركبة على تحديات الطريق.

ويبدو ان محبي عالم بي ام دبليو وسباقات التسارع على موعد جديد من المنافسات القوية، حيث نشرت قناة carwow المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، وظهرت من خلاله النسخة بي ام دبليو سيارة M3 كومبتيشن باصدار الدفع الكلي والخلفي.

تسارع مميز لـ بي ام دبليو M3 كومبتيشن

تسارعت النسخة بي ام دبليو M3 كومبتيشن صاحبة الدفع الخلفي امام النسخة ذات تقنية الدفع الكلي للعجلات، حيث تمكنت الاخيرة من قطع مسافة الربع ميل خلال توقيت زمني يقدر بـ 11.3 ثانية، على عكس M3 كومبتيشن صاحبة تقنية الدفع الخلفي، والتي قطعت نفس المسافة خلال مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية.

أما عن المواصفات الفنية للنسختين بي ام دبليو M3 كومبتيشن، فيبدو أن الفارق لايحمل الكثير من التغييرات حيث يزيد وزن نسخة الدفع الكلي بنسبة 50 كجم عن سيارة الدفع الخلفي، بينما حصلت النسختين على محرك تيربو بسعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 650 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات.

وتتمتع كلا من النسختين بي ام دبليو M3 كومبتيشن بالعديد من التجهيزات القوية، مثل عناصر الحماية وانظمة المكابح عالية التجهيز، بالاضافة إلى التصميم الخارجي الرائع، والذي يعكس المفهوم المقدم من هذا الاصدار القوي.