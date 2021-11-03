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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين سكودا سكالا وأوبل كورسا موديل 2022 في مصر

مقارنة بين سكودا
مقارنة بين سكودا سكالا وأوبل كورسا موديل 2022 في مصر

يعتبر السوق المصري ساحة مميزة للعديد من علامات السيارات الشهيرة، التي تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل الإصدارات لتلبي رغبات المستهلكين .

 

و من بين هذه الشركات تأتى سكودا و أوبل بطرازاتهم الأنيقة " سكالا " و " كورسا " موديل 2022 في السوق المصري.

 

أداء المحركات

تعمل سيارة سكودا سكالا موديل 2022 على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 110 حصان، و156 نيوتن . متر من عزم الدوران، تقترن ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 الي 100 كيلو في خلال 10 ثوان.

حصلت سيارة أوبل كورسا موديل 2022 على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبقوة 130 حصانا بناقل حركة أوتوماتيك سيبترونيك 6 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي، وتتسارع من الثبات وحتى 100 كم في حوالي 8.7 ثانية، عزم السيارة 230 نيوتن/ المتر.

التجهيزات الخارجية

دعمت سيارة سكودا خارجياً بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية بقياس 16 بوصة، إضافةً إلى التجهيزات الداخلية مثل خاصية تفعيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة ولزيادة عنصر الأمان.

تتمتع السيارة أوبل كورسا خارجياً ، بكشافات LED أمامية وتوجد كشافات نهارية وكشافات ضباب أمامية، ومرايا جانبية سوداء تعمل كهربائيا ويمكن طيها، وفتحة سقف بانورامية بشكل جذاب.

التجهيزات الداخلية

حصلت سيارة سكودا سكالا موديل 2022 على شاشة تعمل بالمس بقياس 8 بوصة، نظام ترفيهي مكون من عدد 2 مدخل USB خلفي، يمكن ربط مع أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر.

تتوافر سيارة أوبل كورسا موديل 2022  بشاشة وسطية بمقاس 7 بوصة، تعمل الشاشة بنظام أبل كار بلاي أو أندرويد أوتو، و6 سماعات للصوت، وشاشة العدادات كبيرة الحجم بمقاس 7 بوصات، ومزودة بكاميرا مراقبة الرؤية الخلفية.

 

عوامل الأمان

تتوافر سيارة سكودا سكالا موديل 2022 بحزمة من مواصفات الأمن والسلامة، مثل أبرزها الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، و نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، و نظام متابعة ضغط الإطارات، و نظام المساعدة على صعود المرتفعات HHC، نظام الغلق الالكتروني للفرامل، و نظام حماية السيارة من السرقة.

كما تضم السيارة أوبل كورسا موديل 2022، مجموعة من وسائل الأمان من بينها نظام للفرامل مانع للانغلاق ABS ونظام الثبات الإلكتروني ESP، كما يوجد نظام تحذير الاصطدام الأمامي، و6 وسائد هوائية وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحزام أمام خلفي.

أسعار سكودا سكالا موديل 2022 مصر:

الفئة الأولى AMBITION بسعر365 ألف جنيه.

الفئة الثانية STYLE   بسعر  435 ألف جنيه.

 

ويبلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2022 في مصر بـ330 ألف جنيه.

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