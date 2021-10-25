أوبل تكشف عن نسختها الجديدة من فئة الكروس أوفر أسترا OV54.. صور

تواصل شركة اوبل العالمية عملاقة تصنيع السيارات الالمانية من تعزيز قوتها عبر نسخة جديدة من فئة الكروس اوفر والتي تأتي باسم مبدئي يحمل اللقب OV54، وذلك بعد ان كشفت اوبل منذ وقت سابق عن النسخة استرا الجديدة والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

ومع النسخة OV54 الجديدة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر تزداد المنافسة بينها وبين فورد فوكس اكتيف واجن، والسيارة فولكس فاجن جولف اول تراك، والنسخة تويوتا كورولا تريك، ولكن لكل من تلك الاصدارت منافسة خاصة من خلال القدرات الفنية المقدمة من قبل كل صانع.

القدرات الفنية المتوقعة للسيارة اوبل استرا كروس اوفر

تحتوي السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا، أو 128 حصانا، بالاضافة إلى خيار اخر من محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 128 (96 كيلو واط / 130 حصان)، مع قوة هجينة قادرة على انتاج طالقة اجمالية قدرها 178 حصانا أو 222 حصانا.

وتشير الصور الأولية حول تمتع السيارة بمقصورة عصرية، تضم شاشة ملونة تعمل باللمس في منتصف قمرة القيادة تتصل بلوحة عرض البيانات الخاصة بقائد المركبة، مع مرافل يد كهربائية، وقفل مركزي، ومقود حركة مالتي فانكشن متعدد الوظائف للتحكم في مستويات الصوت وبعض المهام الاخري، بالاضافة إلى تطعيمات داخلية انيقة ومقاعد من لونين.

كما جاءت اوبل استرا كروس اوفر بزيادة للخلوص الارضي وارتفاع نسبي، مع مصابيح خلفية نحيفة بعض الشئ، و زعنفة القرش الخلفية، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي يشبه الزهرة المتفتحة، مع عواكس اضاءة خلفية، واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات.