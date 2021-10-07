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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع سعر أوبل كورسا 2022 بمصر

أوبل كورسا موديل
أوبل كورسا موديل 2022

قدم الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل ، الموديل الجديد 2022 من طراز كورسا في السوق المصري ، خلال الايام الماضية ، ولكن بزيادة سعرية عن الموديل القديم 2021 ، من نفس الطراز .

واوضح وكيل أوبل ان السيارة كورسا الهاتشباك الجديدة موديل 2022 ، وجاءت الزيادة عليها بقيمة 5000 جنيه  .

 

ومن المعروف ان السيارة أوبل كورسا موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي تيربو، وبقوة 130 حصانا بناقل حركة أوتوماتيك تيبترونيك 6 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.

 

تتسارع من الثبات وحتى 100 كم في حوالي 8.7 ثانية، عزم السيارة 230 نيوتن/ المتر.

وتضم السيارة أوبل كورسا موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينها 6 وسائد هوائية وحساسات ركن أمامية وخلفية وحزام أمان خلفي ، و نظام للفرامل مانع للانغلاق ABS ونظام الثبات الإلكتروني ESP، كما يوجد نظام تحذير الاصطدام الأمامي.

 

اما المقصورة الداخلية للسيارة أوبل كورسا موديل 2022 ، تاتى بشاشة وسطية مدمجة بمقاس 7 بوصات ، و تعمل الشاشة بنظام أبل كار بلاي أو أندرويد أوتو، و6 سماعات للصوت ، بالاضافة الى شاشة العدادات كبيرة الحجم بمقاس 7 بوصات، ومزودة بكاميرا مراقبة الرؤية الخلفية.

وتتميز السيارة أوبل كورسا موديل 2022 ، بكشافات LED أمامية ويوجد كشافات نهارية وكشافات ضباب أمامية ، و مرايا جانبية سوداء تعمل كهربائيا ويمكن طيها ، و فتحة سقف بانورامية بشكل جذاب.

 

اما سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2022 ، بفئتها الوحيدة المتاحة بسعر 330 ألف جنيه بدلاً من 325 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه. 

السوق المصري مصري 2021 وسائد هوائية الجر الامامي الهاتشباك موديل 2022 المقصورة الداخلية اوبل كورسا موديل 2022

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