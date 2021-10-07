ارتفاع سعر أوبل كورسا 2022 بمصر

قدم الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل ، الموديل الجديد 2022 من طراز كورسا في السوق المصري ، خلال الايام الماضية ، ولكن بزيادة سعرية عن الموديل القديم 2021 ، من نفس الطراز .

واوضح وكيل أوبل ان السيارة كورسا الهاتشباك الجديدة موديل 2022 ، وجاءت الزيادة عليها بقيمة 5000 جنيه .

ومن المعروف ان السيارة أوبل كورسا موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي تيربو، وبقوة 130 حصانا بناقل حركة أوتوماتيك تيبترونيك 6 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.

تتسارع من الثبات وحتى 100 كم في حوالي 8.7 ثانية، عزم السيارة 230 نيوتن/ المتر.

وتضم السيارة أوبل كورسا موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينها 6 وسائد هوائية وحساسات ركن أمامية وخلفية وحزام أمان خلفي ، و نظام للفرامل مانع للانغلاق ABS ونظام الثبات الإلكتروني ESP، كما يوجد نظام تحذير الاصطدام الأمامي.

اما المقصورة الداخلية للسيارة أوبل كورسا موديل 2022 ، تاتى بشاشة وسطية مدمجة بمقاس 7 بوصات ، و تعمل الشاشة بنظام أبل كار بلاي أو أندرويد أوتو، و6 سماعات للصوت ، بالاضافة الى شاشة العدادات كبيرة الحجم بمقاس 7 بوصات، ومزودة بكاميرا مراقبة الرؤية الخلفية.

وتتميز السيارة أوبل كورسا موديل 2022 ، بكشافات LED أمامية ويوجد كشافات نهارية وكشافات ضباب أمامية ، و مرايا جانبية سوداء تعمل كهربائيا ويمكن طيها ، و فتحة سقف بانورامية بشكل جذاب.

اما سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2022 ، بفئتها الوحيدة المتاحة بسعر 330 ألف جنيه بدلاً من 325 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه.