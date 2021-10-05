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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع في اسعار اوبل جراند لاند.. تفاصيل

ارتفاع في اسعار اوبل
ارتفاع في اسعار اوبل جراند لاند.. تفاصيل

واصلت بعض اصدارت شركة اوبل ارتفاع اسعارها داخل السوق المصري، ومنها النسخة جراند لاند التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وقدرت تلك الزيادة السعرية بقيمة قدرها 5 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة.

مواصفات السيارة اوبل جراند لاند 

 

زودت السيارة اوبل جراند لاند بمحرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سليندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر تقنية الجر الامامي للعجلات تتكون من 6 سرعات.

وتنطلق السيارة اوبل جراند لاند من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 9.4 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 7 لترات عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر/ساعة.

وجاءت السيارة اوبل جراند لاند بالعديد من التجهيزات الفنية مثل منظومة المكابح المتطورة وتشمل، ABS مانع للانغلاق و EBD، و ESP الخاص بالثبات الالكتروني، و مستشعرات ركن خلفية واخري امامية، وكاميرا لسهولة اللاصطفاف، و مرايات جانبية كهربائية، وسنتر لوك، ووسائد هوائية AIRBAGS، و خاصية متابعة ضغط الاطارات، ومصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

 

أسعار السيارة اوبل جراند لاند داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ELEGANCE  محرك 1600 سي سي بسعر 470 الف جنيه بدلأ من 465 الف.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك HIGH LINE  محرك 1600 سي سي بسعر 515 الف بدلًا من 510 الف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك TOP LINE  محرك 1600 سي سي بسعر 545 الف جنيه بدلًا من 540 الف.

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