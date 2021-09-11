أوبل تكشف عن اسعار نسختها جراند لاند موديل 2022 في مصر.. تفاصيل

تنتمي السيارة اوبل جراند لاند إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات ضمن عائلة الـ SUV التي تقدمها العلامة التجارية الالمانية العريقة، حيث كشفت عن اسعار تلك النسخة الخاصة بموديلات 2022 داخل السوق المصري، والتي جاءت بزيادة سعرية بلغت قيمتها 5000 جنيه.

موصفات السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

زودت السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 163 حصانا، وعزم اقصى للدورات يبلغ 240 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكي الاداء تتكون من 6 سرعات، ترسل الحركة عبر منظومة الدفع الامامي.

بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بـ 7 لترات عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية المطروحة داخل اوبل جراند لاند موديل 2022، تسطيع أن تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال توقيت زمني يستغرق 9.4 ثانية.

وتأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 بالعديد من تجهيزات الحماية و الامان مثل، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و برنامج التوازن الالكتروني ESP، و مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى مثبت سرعة، و مصابيح أمامية وخلفية ذات تقنية LEDLIGHT، مع عجلات رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة.

أسعار السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

الفئة الاولى بسعر 464.990 ألف جنيه بدلاً من 459.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 509.990 ألف جنيه بدلاً من 504.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 539.990 ألف جنيه بدلاً من 534.990 ألف جنيه.