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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبل أسترا سبورتس تورر 2022 تظهر عبر صور تجسسية جديدة

أوبل أسترا سبورتس
أوبل أسترا سبورتس تورر 2022 تظهر عبر صور تجسسية جديدة

تواصل شركة أوبل الالمانية من تألقها داخل اسواق السيارات العالمية، حيث استطاعت عدسات التصوير التجسسية ان تلتقط صورًا جديدة لنسختها التي سوف تحمل الاسم "سبورتس تورر" 2022، حيث ظهرت السيارة الجديدة باطلالة تحمل الكثير من المفاهيم، والتي تأتي على الطريقة الخاصة بالصانع الالماني اوبل، ولكن مازالت هذه السيارة تحمل جانب كبير من الغموض، وخاصة من ناحية التصميم الخلفي و الذي جاء بالكثير من التويهات.

تصميم السيارة أوبل أسترا سبورتس تورر 2022

تأتي السيارة أوبل أسترا سبورتس تورر 2022 بتصميم خلفي طويل نسبيًا، مما يذكرنا بالنسخة الانيقة بيجو 308 SW وهو اكثر شيء يميز الانطلاقة الجديدة لهذه النسخة، ولكن تمتعت أيضا بمقدمة ذات مصابيح حادة تحمل ابعاد تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى منظومة الشبكات الامامية والتي تساعد على الحركة الديناميكية للهواء، مع مصابيح ضباب تقع على جانبي الصادم الامامي.

وظهرت السيارة أوبل أسترا سبورتس تورر 2022 وهي ترتكز على عجلات ريضاية، تدعمها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي يشبه الزهرة المتفتحة، والتي تجمع بين اللون الاسود و الفضي، مع اقطاب ثنائية على السقف و زعفة القرش الخلفية، و سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، مع مفهوم رباعي الابواب، بينما ظهر الهيكل الخارجي باللون الابيض الكامل عدا المرايات الجانبية و السقف، حيث تمتعوا باللون الاسود اللامع.

ومن المتوقع أن تأتي أوبل أسترا سبورتس تورر 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي مقترن بشاحن توربيني، وبهذه القدرات الفنية تستطع ان تنتج قوة قدرها 128 حصانا، كما تشير التوقعات ايضا انه من الممكن حصولها على خيار اخر بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، وتدعم هذه المنظومة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات، او ناقل حركة يدوي سداسي النقلات.

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