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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر أوبل انسيجنيا موديل 2014

سوق المستعمل سعر
سوق المستعمل سعر أوبل انسيجنيا موديل 2014

تتصدر السيارات الألمانية مرتبة قوية داخل أسواق السيارات، لما توفره من إصدارات شيقة ذات اعتمادية كبيرة ، كما توافر عديد من المواصفات القياسية التي يطلبها المستهلك، لذلك تأتي الايقونة الشهيرة أوبل " انسيجنيا " موديل 2014 ، في صدارة قائمة السيارات القوية المشاركة داخل سوق المستعمل. 

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع " صدى البلد " الاخباري، سعر ومواصفات أوبل انسيجنيا موديل 2014 في السوق المصري المستعمل.

حصلت سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2014 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة  165 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مع نظام الدفع الامامي، يستطيع التسارع من 0 إلي 100 خلال 9 ثوان.

وجاءت اوبل انسيجنيا بالعديد من مواصفات الأمان، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP و متاحة بجنوط سبور 18 بوصة، ونظام ذكى لركن السيارة مما يضمن اقصي درجات الراحة للسائق.

جهزت سيارة أوبل فرامل يد كهربائية، حساسات للمطر والضوء ، قياس ضغط الإطارات، مثبت سرعة، مصابيح ضباب امامية وخلفية، مرآة داخلية حساسة للضوء، كاميرا رؤية خلفية ،حساسات ركن أمامية وخلفية ، مساحات للكشافات الأمامية ،تحكم ذكي في شدة الضوء، مصابيح أمامية زينون. 

كما دعمت السيارة بمقاعد أمامية بخاصية تبريد، ضبط كهربائي لمقعد السائق 8 اتجاهات وذاكرة لحفظ الاعدادات، مقاعد بفرش جلدي، مدخل SD إضافي، سخان بالمقعد الامامي، شاشة انتليلينك تاتش ملونة 8 بوصة، زجاج فاميه خلفي، تنجيد للمقاعد الجلدية، ضبط مقعد الراكب الأمامي يدوي في 6 اتجاهات ، وتطبيق ابل كار بلاي.

حيث يبلغ طول سيارة أوبل انسيجنيا 4.842 متر وعرضها 2.084 متر وارتفاعها 1.498 متر، وقاعدة العجلات 2737 متر ووزنها 1613 كجم، ومساحة تخزين خلفية بسعة 500 لتر.

وتتراوح أسعار أوبل انسيجنيا موديل 2021 في سوق المستعمل، من 240 ألف الي 260 ألف جنيه، وفقا للفئة والحالة العامة للسيارة.  

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