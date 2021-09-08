تبدأ بـ 70 ألف درهم.. أوبل كورس لاند موديل 2021 في الإمارات

تتألق الشركة الألمانية العريقة أوبل، بطرح العديد من الطرازات القوية داخل السوق الإماراتي للسيارات، بفضل طرازاتها المتعددة التي يأتي من بينها فئة السيارات الـ SUV.

وتأتى من بين أفضل السيارات الـ SUV الخاصة بالعلامة الألمانية أوبل، النسخة كروس لاند في ثوبها الجديد 2021، والتي تحمل الكثير من التجهيزات الداخلية، بالإضافة إلى لمسات خارجية اكثر انسيابية.

الأداء الفني للمحرك

حصلت السيارة اوبل كروس لاند موديل 2021 بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي متصل بشاحن توربيني، وينتج قوة قدرها 110 حصان، و 205 نيوتن. متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

المقصورة الداخلية

جهزت سيارات اوبل كروس لاند بكافة المواصفات والتجهيزات، منها جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، مكيف هواء أتوماتيك، فرش جلد، حساسات ضبط أمامية، وخاصية التحكم كهربائيا في المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات بقياس 3.5 بوصة، و اكصدام أمامي وخلفي.

وتضم كماليات أخرى، مثل زر تشغيل/ إيقاف المحرك، كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من راديو، بلوتوث، عدد 6 مكبرات صوتية مدخل USB، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف.

مواصفات الأمن والسلامة

دعمت سيارات أوبل كروس لاند موديل 2021 ، بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الاكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أسعار أوبل كروس لاند موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى ENJOY بسعر 69900 درهم.

الفئة الثانية INNOVATION بسعر 74900 درهم.

الفئة الثالثة ULTIMATE بسعر79900 درهم.