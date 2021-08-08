بعد وصولها الإمارات.. سعر ومواصفات أوبل كروس لاند الجديدة

تقدم شركة أوبل الألمانية، العديد من الإصدارات القوية داخل السوق الإماراتي، ومن ضمن قائمة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام؛ طرحت أوبل نسختها “كروس لاند” عبر إطلالتها الجديدة، والتي تعتمد على مظهر خارجي أنيق، حيث بدت بمصابيح أمامية عدوانية المظهر، إلى جانب بعض اللمسات الفنية سواء كانت بالهيكل الخارجي، أو تتعلق بالتصميم الداخلي والتجهيزات الفنية الخاصة بها.

مواصفات السيارة أوبل كروس لاند في الإمارات

دعمت السيارة أوبل كروس لاند بمحرك 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 205 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، و بهذه القدرات تنطلق السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال 11.8 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بـ 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

بينما ترتكز أوبل كروس لاند على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع أضواء أمامية MATRIX، إلى جانب مصابيح الضباب، كما تأتي السيارة بشبكات أمامية متعددة المقاطع و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى أقواس نصف دائرية تزين أعلى منطقة العجلات، وعتبات جانبية بارزة، كما تأتي بنسبة طول بلغت 4211 مم، و بعرض يقدر بـ 1765 مم، و 1605 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 410 لتر.

تحتوي اوبل كروس لاند من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، مع مقود حركة متعدد المهام، بالاضافة إلى حزمة من وسائل الامان مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق ، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

و تقدم السيارة اوبل كروس لاند بسعر يبدأ من 69.900 درهم اماراتي.