سوق المستعمل.. تعرف على سعر أوبل موكا موديل 2017

تعد علامة أوبل العريقة من العلامات الشهيرة في مصر، وتحظى بقبول واسع بين المستهلكين، وبالتالي يزداد الطلب على إصداراتها المختلفة، خاصةً أن لها في سوق المستعمل حضورا قويا، لأن الأسعار أقل قياساً بالـ"زيرو".

وتتوافر السيارة اوبل موكا موديل 2017 بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، ينتج قو 140 حصان، عند 4900 لفة في الدقيقة، مع عزم دوران 200 نيوتن متر، متصلة ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في الساعة في خلال 10.4 ثانية، وتبلغ سرعة قصوى 192 كم.

تتمتع السيارة اوبل موكا موديل 2017 بحزمة من المواصفات القياسية، من أبرزها وسائد هوائية ، نظام منع انغلاق الفرامل ، الاتزان الالكتروني للفرامل، سنتر لوك، مثبت سرعة، انذار ضد السرقة، مصباح فرامل مثبت علويات في المنتصف، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، إضاءة نهارية، حساسات للركن أمامية وخلفية.

جهزت سيارة اوبل بمجموعة من التقنيات الحديثة، مقاعد الخلفية القابلة للطي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي ، ريموت كنترول قابل للطي ، مقعد السائق قابل لضبط في 4 اتجاهات، تكييف ثنائي المناطق، ضبط مستوي الكشافات الأمامية يدوياً، مقابض الأبواب بنفس لون السيارة، مسند ذراع امامي، مرايا جانبية بنفس لون السيارة، ضبط المرايا الجانبية كهربائياً، مرآة داخلية قابلة للإمالة.

وبها التحكم للراديو من عجلة القيادة، راديو بمشغل أسطوانات وMP3 ، مخرج للصوت وUSB ، 6 سماعات، كمبيوتر في لوحة القيادة، شاشات بيانات جرافيك، اضاءة نهارية، كشافات أمامية هالوجين، جنوط رياضية 17 بوصة.

وتتراوح أسعار السيارة اوبل موكا موديل 2017 في سوق المستعمل من 240 ألفا إلى 300 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.