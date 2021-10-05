تعرف على الاسعار الجديد لـ اوبل كروس لاند موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 بقيمة وصلت إلى 5 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة السيارت الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث تتوافر عبر فئتين الاولى Elegance والثانية TOPLINE كاملة التجهيزات.

مواصفات السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022

جاءت السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4211 مم للطول، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1605 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 410 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 إلى 17 بوصة ذات تصميم هندسي انيق، بالاضافة إلى مصابيح LED أمامية وخلفية، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية.

و تتسارع السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية، مع معدل اساتهلاك للوقود يبلغ 5.4 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وتستمد السيارة أوامر القوة والانطلاق من سواعد محرك 3 سليندر ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للعجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية سداسية النقلات.

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2022 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 344.990 جنيه بدلًا من 339.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOP LINE 2022 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 374.990 جنيه بدلًا من 369.990 جنيه.