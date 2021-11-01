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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف على جدول الغذاء الصحى للحامل

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،جدول الغذاء الصحى للحامل.

                                                             

الشهر الأول ..

تناولي الأطعمة الغنية بالفولات مثل الخضراوات الورقية الخضراء (السبانخ والجرجير والبقدونس) والحبوب الكاملة والبقوليات (العدسوالفاصوليا والحمص).


 

الشهر الثاني ..

الزنجبيل: ثبت أن الزنجبيل يوفر نفس الراحة من الغثيان مثل الأدوية المضادة للغثيان.

تناولي أطعمة غنية بفيتامين (هـ): أظهرت دراسة وجود صلة بين انخفاض فيتامين (هـ) وزيادة مخاطر الإجهاض، تتضمن بعض المصادرالجيدة لهذا الفيتامين:

اللوز الخام

الأفوكادو

زيت الزيتون

البندق

صفار البيض


 

الشهر الثالث ..

تناولي 10 أكواب من الماء على الأقل يوميًا، بالإضافة إلى الفواكه والخضراوات المليئة بالسوائل للحفاظ على رطوبتك أنت والجنين.

 

الشهر الرابع ..

تناولي الأطعمة الغنية بالحديد مثل الخضراوات الورقية والبقوليات مع كل وجبة، إلى جانب مصدر فيتامين "ج" مثل الليمون.

تناولي البروتينات عالية الجودة مثل البيض واللحوم العضوية (العضوية / التي تتغذى على العشب حيثما أمكن).


 

الشهر الخامس ..

تناولي الأطعمة الغنية بالكالسيوم لأنه ضروري لتنمية أسنان الجنين وعظامه، والنمو الصحي للقلب والأعصاب والعضلات، ويشمل بعضالمصادر الجيدة للكالسيوم: الأسماك العظمية الصغيرة مثل السردين، واللوز، والخضراوات الورقية، والألبان.

تناول فيتامين "ج": لا يخزّن جسمك فيتامين سي لذا من المهم أن تكون لديك مصادر غذائية يومية مثل البروكلي والبرتقال والطماطم.


 

الشهر السادس ..

تناولي الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبقوليات للوقاية من الإمساك.


 

الشهر السابع ..

تناولي الأطعمة الغنية بالبروتين.

يحتاج معظم النساء إلى نحو 80 جرامًا من البروتين (2.8 أونصة) يوميًا لحمل صحي، ورُبط تناول هذا القدر من البروتين يوميًا بانخفاضخطر الإصابة بغثيان الصباح ومضاعفات أخرى.

يمكن للوجبات الغذائية منخفضة البروتين أن تزيد من فرص إصابة الطفل بارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق من الحياة، لذلك من الضروريأن تتناولي ما يكفي من البروتين عالي الجودة.


 

الشهر الثامن ..

تناولي الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل أسماك السلمون، والمكسرات وبذور الكتان.

تساعد أوميجا 3 على نمو دماغ الجنين وتطوره، خلال الثلث الأخير من الحمل.

تناولي فاكهة الكرز، يساعد على النوم المريح، جربي تناول كوب واحد من عصير الكرز غير المحلى قبل النوم لتحسين نومك.


 

الشهر التاسع …

تناولي الثوم: ارتبط تناول الثوم خلال الشهر الأخير من الحمل بانخفاض خطر الولادة المبكرة.

تناولي التمر، في الأسابيع الأربع الأخيرة من الحمل لأنه يسهل من الولادة.

تناولي الزبيب: ثبت أن تناول نحو حفنتين من الزبيب المجفف أسبوعيًا، يرتبط بانخفاض فرص الولادة المبكرة. 

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