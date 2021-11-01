تفاصيل تبرع أغنى رجل في العالم بثروته لإنقاذ 43 مليون شخص من الجوع

أصدرت منظمة الأمم المتحدة تقريرا افتراضيا عن إعادة توزيع ثروة أثرياء العالم، ودورها في حل أزمة الغذاء والجوع للفقراء، جعل إيلون ماسك أغنى رجل في العالم يعلن استعداده التبرع بثروته.

ووفقا للتقرير أوضحت الأمم المتحدة أن 6 مليارات دولار من أثرياء العالم يمكن أن تحل أزمة الجوع، إذ أصدر ديفيد بيسلي ، مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ، نداءً مؤخرًا إلى المليارديرات بضرورة التحرك.

وقال إن 6 مليارات دولار ستساعد 42 مليون شخص "سيموتون حرفيا إذا لم نصل إليهم"، وفقا لموقع "إنسايدر"، إيلون ماسك ، أغنى رجل في العالم ، إنه سيتبرع بعائدات ثروته إذا تمكنت الأمم المتحدة من إظهار الحساب وراء هذا الرقم.

وأوضح إيلون ماسك أنه سيبيع أسهم تسلا ويتبرع بالعائدات إذا تمكنت الأمم المتحدة من إثبات أن نسبة ضئيلة فقط من ثروته يمكن أن تنقذ عشرات الملايين من الأرواح.

كان ماسك يرد على تعليقات ديفيد بيزلي ، مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ، الذي قال لشبكة سي إن إن الأسبوع الماضي أن تبرعًا بقيمة 6 مليارات دولار من مليارديرات مثل ماسك وجيف بيزوس يمكن أن يساعد 42 مليون شخص ووصفهم بأنهم سيموتون حرفيا إذا لم نصل إليهم.

ويعد ماسك أغنى رجل في العالم، وقد أصبح مؤخرًا أول شخص في مؤشر بلومبيرج لأصحاب المليارات يبلغ صافي ثروته 300 مليار دولار، ووصل المؤشر حاليا إلى صافي ثروته بـ311 مليار دولار ، مما يعني أن 6 مليارات دولار ستكون 2 ٪ من ثروته.

ولكن مثل هذا التبرع سيجعله يتفوق على ثاني أغنى شخص في العالم ، بيزوس ، بما لا يقل عن 100 مليار دولار، لكن ماسك يتحدى الادعاء بأن المبلغ المحدد سيحل أزمة الجوع ، قائلاً على تويتر إنه إذا تمكن برنامج الغذاء العالمي من إظهار حساباته ، فعندئذٍ "سيبيع أسهم تسلا الآن ويفعل ذلك"،كما طالب بالشفافية حول كيفية إنفاق الأموال.

رد بيزلي على ماسك بتغريدة قال فيها : "يمكنني أن أؤكد لكم أن لدينا الأنظمة المطبقة للشفافية والمحاسبة مفتوحة المصدر، ويمكن لفريقك المراجعة والعمل معنا ليكون واثقًا تمامًا من ذلك".

وأوضح أيضًا أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لم يقل أبدًا أن 6 مليارات دولار ستحل الجوع في العالم، وهي الصياغة التي استخدمها ماسك على تويتر، وكتب على تويتر "هذا تبرع لمرة واحدة لإنقاذ حياة 42 مليون شخص خلال أزمة الجوع غير المسبوقة هذه".