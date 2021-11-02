قومي المرأة بأسوان ينظم لقاء تعريفيا عن أنشطته مع أئمة المساجد

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بأسوان لقاء جمع نحو 104 من أئمة المساجد، بالمسجد الجامع الكبير بمدينة أسوان بهدف تعريف القيادات الدينية المستنيرة بالمجلس القومي للمرأة وأنشطته.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، أهمية دور فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، فى التعاون والشراكة مع الأوقاف خلال المرحلة القادمة لتنفيذ مبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة بمراكز المحافظة .

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وقالت مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان أنه تم تكريم 30 من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه والدبلومات، بعد التخرج من الازهر، كما تم فتح باب الحوار والاستفسارات.

وقد شارك فى اللقاء الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والدكتورة هدى مصطفى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، وهلال الدندراوي المقرر المناوب، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق وعضو المجلس القومى للمرأة.

هذا وكان قد عقد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان إجتماعاً موسعاً مع مديري كبرى شركات ومخازن الأدوية والمستحضرات الصيدلية بأسوان وذلك لبحث سبل التعاون من أجل ضمان توافر الأدوية خلال الفترة القادمة في ظل جائحة فيروس كورونا.

ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وفي إطار حرص مديرية الشئون الصحية على دوام توافر دواء فعال وآمن للمرضى .

وأكد الدكتور إيهاب حنفي على أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي من أجل تقديم خدمة صحية جيدة متكاملة للمواطن، كما ناقش الإجتماع الصعوبات والمشاكل التى تواجه المخازن الخاصة في أسوان، وكيفية العمل على علاجها.

وشدد إيهاب حفني على أهمية مراجعة مخزون الأدوية بإستمرار ، وخاصة الأدوية الحيوية وضمان عمل مخزون إستراتيجي منها لضمان عدم حدوث أي نقص ،أو أزمات بسوق الدواء بأسوان، مؤكدا على ضرورة مراجعة عبوات الأدوية والمستحضرات قبل دخولها للمخازن ، ومطابقتها لإخطار التسجيل والتسعير ، والعمل على وضع نظام محكم لضمان عدم تسرب أي دواء أو مستحضر غير مسجل أو مغشوش أو مقلد لسوق الدواء بأسوان.

وقد عقد الإجتماع بقاعة الإجتماعات بديوان المديرية ، وبحضور كلا من الدكتور "محمد محمود" مدير إدارة الصيدلة ، والدكتور "إسلام شمروخ" مدير إدارة التفتيش الصيدلي ، وكبار مفتشي الصيدلة الدكتور "مصطفى الأسمر" والدكتور "مصطفى الصغير".

بالإضافة لعدد من مسؤولي شركات ومخازن الأدوية بأسوان ، شملت شركات المصرية لتجارة الأدوية ، و إبن سينا فارما ،و المتحدة للصيادلة ، و فارما أوفرسيز.

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان العديد من أنشطة التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها حيث تم عقد ندوة تعريفية عن المنظومة مع العاملين بالمركز الثقافى الأفريقى بمدينة أسوان.