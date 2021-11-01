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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: حظر التدخين نهائيا داخل المنشآت والمصالح الحكومية

مبنى محافظة أسوان
مبنى محافظة أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتخاذ اللازم نحو تفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم ( 52 ) لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية فقد تم تكليف السكرتير العام للمحافظة بتطبيق وتفعيل هذا القانون من خلال التأكيد على حظر التدخين نهائياً بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من إنتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها لما لها من أثار سلبية على صحة المواطنين والإقتصاد القومي .

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وأوضح المحافظ بأن القانون يتضمن إلزام المدير المسئول عن هذه الأماكن بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ، ومعاقبته على إخلاله بهذا الإلتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه ، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيهاً .

وأشار اللواء أشرف عطية بأنه تم أيضاً تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمرور الميدانى على كافة المصالح الحكومية طبقاً لمخطط زمنى للتأكد من الإلتزام بتنفيذ وتطبيق ذلك على أرض الواقع ، والتوجيه بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أى مخالف للتعليمات الواردة .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا برئاسة لجنة فنية وميدانية تضم إستشاريين ومتخصصين من كلية الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لمعاينة مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية بقريتى الجعافرة والقفطية بمركز دراو وذلك بحضور مسئولى الجهات التنفيذية من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو.

وقد أكد السكرتير العام المساعد بأن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير علمى يرصد أسباب هذه الظاهرة والتوصيات والحلول الفنية والهندسية المطلوبة ليتم عرضه على محافظ أسوان لإتخاذ الخطوات التنفيذية والحلول الجذرية لإنهاء هذه المشكلة.

وكان قد قام العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان بجولة تفقدية لعدد من المرافق والمواقع الخدمية بقرية وادى العلاقى التي تقع على مسافة 180 كم جنوب شرق المدينة ، بالإضافة إلى معاينة ورصد الشكاوى والمشكلات من أرض الواقع .

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