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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة أسوان يتفقد قرية العلاقى لرصد المشاكل والإستماع لمطالب الأهالى

اهالي قرية وادي العلاقي
اهالي قرية وادي العلاقي

قام العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان بجولة تفقدية لعدد من المرافق والمواقع الخدمية بقرية وادى العلاقى التي تقع على مسافة 180 كم جنوب شرق المدينة ، بالإضافة إلى معاينة ورصد الشكاوى والمشكلات من أرض الواقع .

 يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بضرورة المتابعة الميدانية للإلتحام بالمواطنين ورصد المشكلات وحلها بالشكل المطلوب .

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واختتم رئيس المدينة جولته بعقد لقاء جماهيرى مع الأهالى لمناقشة وبحث المشاكل والإحتياجات الملحة مع إيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة وبما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فاعليات مؤتمر يوم المدن العالمى" تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية " المقام بمدينة الأقصر على مدار يومى 30 و 31 أكتوبر الحالى ، وبحضور ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرية التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، بجانب الوزراء والمحافظين ، وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية والسفراء ، بالإضافة إلى عمداء المدن من كل أنحاء العالم .

وفى تصريحات خاصة أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن إعلان الرئيس السيسى أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية ، وهو ما تواكب مع الإستراتيجية الوطنية " رؤية مصر 2030" بإطلاق سلسلة من مشروعات التطوير والتجميل لإعادة المكانة التي تليق بها كمشتى عالمي على خريطة السياحة الدولية ، وهو الذى تم تنفيذ المرحلة الأولي منه على أرض الواقع بتطوير واجهة المدينة التي شملت منتزه درة النيل ، وميدان المحطة والسوق السياحى القديم .

وأشار أشرف عطية إلي أنه بالتوازى تم البدء في المرحلة الثانية لتطوير كورنيش النيل القديم والجديد ، وأيضاً باقى مدن المحافظة ، علاوة على إعادة رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية عقب الإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية ، فضلاً عن خلق محاور طولية وعرضية جديدة تساهم في القضاء علي أي إختناقات مرورية وتحويل حركة النقل الثقيل خارج المدينة منها مشروعات الطريق الإقليمى الشرقي ، والطريق البديل للسادات ، والمحور الدائرى لربط جنوب شرق المدينة بالطريق الصحراوي الغربي يتضمن 4 كبارى علوية، وأخيراً إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات .

اهالي قرية وادي العلاقي
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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